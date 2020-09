Schlüssel NOTdienst Hamburg muss nicht immer teuer sein…

Im Notfall ist ALLES Klar in der Regel rund um die Uhr, Tag und Nacht sowie an Sonn und Feiertagen für Sie da! Bei AKS kostet eine Türöffnung in Hamburg in der Woche: Mo.: – Fr.: in der Zeit von 9:00 – 18:00 Uhr nur 49,00 €, da ist dann die MwSt. & Anfahrtspauschale schon mit enthalten. Hier gilt der Einsatzpreis von 49,00€ als Endpreis / Tagestarif. Wenn die Tür nicht versperrt sondern nur zugefallen ist, können wir zu 99% alle Türen zerstörungsfrei öffnen und somit kommen auch keine weiteren Kosten auf Sie zu. Material sowie Maschinenstunden werden immer extra berechnet.

Tür zu, Schloss kaputt, Schlüssel von innen stecken lassen?

Hier heißt es den Schlüsselnotdienst trotz Notlage sorgfältig auswählen. Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrungen im Bereich der Türöffnungen. Bei ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg brauchen Sie keine Angst haben, abgezockt zu werden. Hier erhalten Sie eine Festpreisgarantie. Übrigens lassen sich die meisten zugefallenen Türen mit wenigen Handgriffen wieder öffnen. Wir machen seriöse und transparente Preise – versprochen! Unsere Preiskalkulation ist einfach, transparent und fair, denn Kundenzufriedenheit und Ihre langfristige Treue stehen für uns an erster Stelle. Keine versteckten Kosten! Sie werden zuerst über alle anfallenden Kosten von uns informiert. Nur wenn Sie mit dem Preis einverstanden sind, wird die Türöffnung durchgeführt. Günstiger Schlüsseldienst Hamburg / Seriöser Schlüsseldienst Hamburg.

Damit überzeugen wir:

Keine extra An- und Abfahrtskosten … Unerwartete, teure Kosten für die An- und Abfahrt gibt es bei uns nicht.

Transparente Preise… Bei uns existieren keine versteckten Kosten und Sie können in keine Preisfalle tappen, erst nach umfassender Kostenaufklärung wird mit der Arbeit begonnen.

Garantiert seriöse Preise! Die Türöffnung wird nur durchgeführt, wenn Sie mit dem Preis einverstanden sind. Verlassen Sie sich auf transparente Preise. Sie werden über alle anfallenden Kosten informiert

Unsere Serviceleistungen im Überblick: Verkauf / Montage von Sicherheitsprodukten sowie Reparaturen an Fenster, Türen und Toren im Holz und Metallbereich. Durch unsere gut ausgestatteten Fahrzeuge sind wir in der Lage Ihnen sofort vor Ort die gewünschten Produkte zu montieren, nur in Ausnahmefällen müssen wir noch mal eine extra Besorgungsfahrt machen um Ihnen Ihre Wünsche zu erfüllen. Schlüsselnotdienst und Einbruchschutz Sofortservice…

ALLES Klar Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst Hamburg

Einbruchschutz & Sicherheitstechnik

Inh. Detlef Wilhelm

Worschweg 52 –

22761 Hamburg