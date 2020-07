Schloss-Seminar Business-Englisch: 900 Vokabeln in 5 Tagen

Manager lernen für den Weg aus der Krise – English Public Speaking für Präsentationen

Eine neue Trainingsform erobert den Lernmarkt. Manager haben in der heutigen Zeit nicht selten das Problem auf Englisch Business Prästentation durchführen zu müssen, dies jetzt auch vermehrt als Online-Training. Dazu fehlen oft die notwendigen “Skills”. Auf diese Nische hast sich jetzt das NewYork College spezialisiert, dass seit Jahren in der Managerausbildung tätig ist.

Hier lernt die Führungskraft, wie Sie Ihre Präsentation durch gute Vorbereitung und Planung effektiv strukturieren und auf Englisch abhalten, da wir uns – dies muss nicht betont werden – auf internationalen Märkten bewegen.

Vermittelt wir der Erwerb von englischen Schlüsselkompetenzen nebst praktischem Sprechen vor Publikum und Mikrofon. Das Besondere: Alle Seminare finden auf ausgesuchten Burgen und Schlössern in Deutschland oder England statt.

Alexander Liebisch von der Firma Siemens ist einer der begeisterten Teilnehmer: “Englische Vokabeln und Sprichwörter wie Redewendungen gekonnt einzusetzen, war etwas was mich besonders motiviert hat in diesem Schloss-Seminar in wirklich historischem Ambiente.”

Die Unterrichtsmethode “Mental-Brain” macht sich die Macht des Unbewussten zu nutze. So lernen die Teilnehmer in ausgesuchten Phasen immer wieder im Zustand der Entspannung, was dazu führt, das der lange Tag von morgens 9 – 22 Uhr auch durchgehalten werden.

Ziel ist es ganz einzutauchen in die englische Sprache und so wenig Ablenkungen wie möglich ausgesetzt zu sein. Dies schafft man laut Anbieter u. a. auch durch die Abgeschiedenheit in der Natur.

Der beliebte Kurzkurs “Presentation Skills” der Stadt hat unzähligen Menschen das Selbstvertrauen gegeben, siegreiche Reden zu halten. Jetzt, da so viel Kommunikation online abgewickelt wird, wird dieser Kurs Ihnen helfen, sowohl bei Zoom als auch von Angesicht zu Angesicht Eindruck zu machen.

Warum Manager diesen Kurs wählen?

In der Lage zu sein, selbstbewusste Präsentationen zu halten, ist eine wesentliche Lebenskompetenz, die durch den Lockdown nicht verschwunden ist. Viele Teilnehmer nehmen an diesem Kurs teil, weil ihnen klar ist, dass sie in ihrer Karriere nicht weiterkommen werden, wenn sie es weiterhin vermeiden, sich einem Publikum zu stellen, aber ihre Ängste noch nicht überwunden haben.

Alternativ dazu sind einige Teilnehmer bereits kompetent, verstehen aber, dass die Entwicklung der Beherrschung sie in die Lage versetzen wird, innerhalb ihrer Organisationen und gegenüber externen Interessengruppen echte Führungsqualitäten zu demonstrieren. Da Webinare und Fernpräsentationen zur neuen Normalität geworden sind, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie Hilfe brauchen, um Ihre Fähigkeiten auf ein neues Medium zu übertragen.

Der Kurs Business Englisch: “Public Speaking” soll laut Veranstalter helfen Fähigkeiten zu entwickeln, um überzeugende Präsentationen auf Englisch zu erstellen und Reden mit nachhaltiger Wirkung zu halten. Das Programm kombiniert Techniken für eine effektive Vorbereitung mit Möglichkeiten, diese in die Praxis umzusetzen.

Alternativ zum Präsenz-Seminar auf dem Schloss, wird der Kurs zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von 7 Wochen als berufsgerechter Abendkurs angeboten und bietet somit Flexibilität das Reden in der Öffentlichkeit auf die nächste Stufe zu heben.

Kursanfragen können über www.business-englisch.net – hier ist der Name Programm – an den Veranstalter gerichtet werden.

