Schlauchlösungen für den Einsatz an Industriesaugern

Hohe Standzeiten bei extremer Beanspruchung

Im Einsatz an Industriesaugern stehen Saugschläuche unter ständiger Dauerbelastung. Industriestaubsauger sind durch massive Verschmutzungen hohen Belastungen ausgesetzt, da ihre Saugleistung auf abrasive und grobe Materialen ausgelegt ist: Kieselsteine, Bauschutt, Metallspäne, Laubblätter oder auch Flüssigkeiten werden mit entsprechender Saugleistung entfernt.

Branchenschläuche von NORRES überzeugen im Einsatz

Branchenspezifischen Schlauchlösungen sind beim Anwender gefragt. Um Belastungen, wie beispielsweise die Absaugung von heißem oder grobem abrasivem Schmutz, Kohlenstaub oder Flüssigkeiten sowie deren Kombinationen, standzuhalten, eigenen sich NORRES Saugschläuche aus Polyurethan, EVA oder PVC für den Einsatz an Industriesaugern. Der Schlauchhersteller setzt dabei auf Qualitätsprodukte, was dem Betreiber wesentliche Vorteile bietet: So wird eine lange Standzeit und ein deutlich geringerer Austausch bei starker Beanspruchung erreicht.

Für den Durchsatz von abrasivem Schüttgut hat der AIRDUC® PUR 355 AS WEAR STRIP (HD) sich ständig bewährt. Die Besonderheit: Der Schlauchtyp besitzt einen Scheuerschutz durch seine äußere Spezialgleitoberfläche – damit bedient er gleichzeitig wichtige Produkteigenschaften. Er ist bodenschonend, standzeitverlängernd und bedienerfreundlich. Zudem besitzt er die Zertifizierung gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG)*, ist hoch abriebfest und einsetzbar in einem Temperaturbereich -40°C bis 90°C -kurzzeitig bis 125°C.

Industriesauger sind außerdem mit dem AIRDUC® PUR 355 AS TWIN COLOR (HD) bestens ausgestattet: Die Wandung des Schlauches ist permanent antistatisch gemäß ISO 8031. Sein Durchgangs- und Oberflächenwiderstand beträgt <10 (gemäß TRGS 727 <2,5*10 *m und NFPA 652 10-10)*. Der gesamte Schlauch ist zertifiziert nach TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG)*. Der TWIN COLOR Schlauch bietet dem Anwender die Option, den Schlauch in zwei spezifischen Farben einzufärben. Der Schlauch kann somit auf Kundenwunsch farblich individualisiert werden. Jede Farbkombination ist umsetzbar. Beide Schlauchtypen – AIRDUC® PUR 355 AS WEAR STRIP (HD) und AIRDUC® PUR 355 AS TWIN COLOR (HD) sind in der Standardausführung AS transparent für den Brancheneinsatz an Industriesaugern erhältlich.

Der AIRDUC® PUR 351 EC (MD) überzeugt im explosionsgefährdeten Bereich durch ein einfaches Handling und eine lange Standzeit sowie elektrisch leitfähiger Wandung mit Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ . Hochflexibel – dank spezieller SuperFlex-Konstruktion – und in leichter Ausführung ermöglicht der SuperFlex PVC 372 ebenfalls ein leichtes Handling.

Im Einsatz hat sich zu dem der AIRDUC® PUR 355 EC in schwerer Ausführung immer wieder bewiesen. Der Absaugschlauch ist elektrisch leitfähig, hochabriebfest und optimal für die Absaugung von hohem Durchsatz und abrasiven Stoffen geeignet. CONNECT 240 EC stellt die die optimale Ergänzung dar. Die weiche Muffe zum Aufschieben auf Stutzen oder Einschieben in Rohre ist leicht und schnell montierbar. CONNECT 240 EC ist wiederverwendbar in aufschraubbarer Version. Hinzu kommt: CONNECT 240 EC ist elektrisch leitfähig mit einem Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ . Mit der Brückenschelle CLAMP 212 EC ist die Erdung ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches möglich, sie ist leicht und schnell montierbar und als besonderer Benefit ist CLAMP 212 EC wiederverwendbar.

Schläuche mit einer Wandung aus EVA haben sich im Einsatz unter extremen Bedingungen bewährt. Die Schlauchmodelle EVA 373 AS und EVA 373 EC sind somit die typischen Schläuche für Industriesauger: überfahrbar, trittfest und hochflexibel. In antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung bestens geeignet für die Absaugung von Kohlenstaub oder ähnlich explosiven Materialen.

NORRES im Überblick

NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und weltweiten Standorten wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wachsen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt.

Wir richten alle Ziele und Handlungen auf die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen.

Das NORRES Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmensgruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

NORRES Produktportfolio

NORRES bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Standardprodukten und Produkten nach Maß. Als Hersteller ist NORRES nach ISO 9001 zertifiziert. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Einkauf und zur Logistik ist damit der hohe Standard geprüft und zertifiziert.

NORRES Produkte erfüllen eine Vielzahl von Vorschriften: wie die ATEX-Richtlinie, UL-Zulassungen, FDA-Konformität, EU- und weitere Richtlinien. Darüber hinaus bietet NORRES überzeugende Lösungen im Bereich der Kabelschutzsysteme und der Umwelttechnik mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien aus Kunststoff, wie dem Pre-PUR®.

Damit bietet NORRES ein überzeugendes und einzigartiges Produktportfolio rund um wegweisende Lösungen mit Kunststoffschläuchen. Das Ziel: Verlässlichkeit, zertifizierte Qualität und ein breites Spektrum in allen Produktbereichen.

NORRES Innovationen

Eine ausnahmslos hohe Fertigungstiefe mit eigenem Maschinen- und Anlagenbau, kombiniert mit nachweisbarer Kompetenz im Engineering, zeichnen NORRES aus. Innovationen und technische Herausforderungen erzielen bei anspruchsvollen Anforderungen bestmögliche Ergebnisse. Das Ziel: Den Technologievorsprung für NORRES Kunden stets weiter auszubauen.

NORRES Dienstleistungen

Kompetenz, Beratung und Qualität gehören zu den selbstverständlichen Services der NORRES Gruppe. Von der Beratung über eine moderne Logistik bis hin zu kundenspezifischen Marketingleistungen: NORRES überzeugt mit starker Leistung. Das Ziel: NORRES Kunden erhalten individuelle Leistungspakete mit Mehrwert für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Setzen Sie auf Kompetenz und Leistung eines Marktführers im Segment der technischen Schläuche und Schlauchsysteme – Mit NORRES einfach simply flexible!

Firmenkontakt

NORRES Schlauchtechnik GmbH

Marc Andreas

Am Stadthafen 12-16

45881 Gelsenkirchen

+49 (0) 209 8 00 00 0

presse@norres.de

http://www.norres.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.