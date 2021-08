Schlau gemacht: Interlutions und DAV Bremen laden online zum Studieren ein

Digitale Leadagentur macht Bildungsangebot für Webnutzer noch leichter zugänglich

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 24.08.2021 – Man lernt nie aus: Nach diesem Motto gehört die DAV bereits seit 1960 zu den ersten Adressen für die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Logistik, Industrie und Handel. Im Rahmen einer neuen Website wurde das Angebot an Studiengängen und Weiterbildungsangeboten nun gut strukturiert sowie in zeitgemäßem und nutzerorientiertem Design aufbereitet. Für den Relaunch von www.dav-akademie.de holte der Betreiber BVL Campus gGmbH die Digitalexperten von Interlutions an Bord.

„Das besondere am Campus der DAV in Bremen ist die ausgesprochen familiäre Atmosphäre. Hier gibt es keine überfüllten Hörsäle, sondern kleine Kurse, in denen der und die einzelne gesehen wird. Unser Fokus liegt auf Menschlichkeit und persönlichem Kontakt. Und das können wir dank unserer neuen Website nun auch online transportieren. Sie ist nicht nur informativ, sondern vermittelt auch den Spaß, den man hier beim Lernen haben kann“, so Lars Schyja, Leitung Hochschulkommunikation und Marketing.

Um die Persönlichkeit der DAV widerzuspiegeln, entwickelte Interlutions ein individuelles Design, bei dem die klare Struktur immer wieder durch spielerische Elemente aufgelockert wird. So finden sich auf allen Seiten eingestreute Zitate, in denen Studierende von ihren Erfahrungen berichten. Diese Lebendigkeit unterstützt auch eine neue Bildsprache, die auf emotionale Weise die Werte der DAV sichtbar macht.

Wichtige Termine finden sich gleich auf der Startseite. Ein prominenter Sticker macht auf den nächsten Infoabend aufmerksam und zeigt auch den direkten Weg zur Anmeldung. In einem scrollbaren Banner sind auf einen Blick – ebenso platzsparend wie übersichtlich – die nächsten Starttermine der DAV Bildungsangebote zusammengefasst. Zudem wird die Möglichkeit der Studienberatung hier direkt ersichtlich.

Um auf der Seite auch inhaltlich immer wieder etwas Neues zu bieten, wurde mit dem Relaunch erstmals ein Blog in die Seite integriert. Hier erscheinen regelmäßig relevante Artikel rund um Ausbildung und Karriere in Logistik, Industrie und Handel. Des Weiteren ist im Rahmen der Instagram Wall in Echtzeit zu sehen, welche Beiträge auf dem Social Media Account des Campus veröffentlicht wurden.

„An der DAV dreht sich alles um den Menschen. Und dass dies kein leeres Versprechen ist, wurde auch in unserer Zusammenarbeit deutlich. Sie war von Anfang an sehr partnerschaftlich und fand immer auf Augenhöhe statt. So war es uns ein Leichtes, die Freude an dem, was die DAV tut, auch über die neue Website auszudrücken“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Link zur Website: https://www.dav-akademie.de/

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt . Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Firmenkontakt

Interlutions GmbH

Eric Meurers

Neusser Straße 27-29

50670 Köln

+49 (0)221 991 91 – 0

+49 (0)221 991 91 – 99

info@interlutions.de

https://www.interlutions.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Koeln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Copyright_DAV_Interlutions