Schenk mir Dein Lachen – das neue Album von Peter Schmid und Andrea

Schweizer Msuik zum Geniessen

Das Vater-Tochter-Duo Peter Schmid und Andrea hat während der Phase, in der Live-Auftritte nicht möglich waren, viel Zeit im Tonstudio verbracht. Dabei ist die brandneue CD mit dem gleichnamigen Titelsong(aktuelle Single) „Schenk mir dein Lachen“ entstanden. Mit dem Schwerpunkt Schlager, wird das Repertoire durch weitere Musikrichtungen, wie zum Beispiel dem Country-Song „Thank God for the Radio“ oder dem Schweizer Mundart-Blues „Es Stück Ewigkeit“, ergänzt. Mit dem Instrumentaltitel „Rosmarie“ als Bonustrack wird die CD abgerundet. Ein bunter Mix, der von Herzen gesungen ist und Herzen erfreuen und berühren soll.

So sind nun 14 Lieder auf der CD vereint.

Schlager, Pop, Country, Blues & more, so präsentiert sich das sympathische und überzeugende Gesangsduo aus dem Berner Oberland auf der Musikbühne im In- und Ausland. Authentisch, ehrlich und echt, so wie die Beiden sind, legt das Duo sein Augenmerk besonders auf die Nähe zum Publikum. Ob Schlagerparty, Tanzball oder einfach Songs und Balladen zum Zuhören und Genießen, Peter Schmid und Andrea überzeugen mit ihren harmonischen Stimmen und ausdrucksstarken Songtexten.

Mehr Infos unter www.peterschmidundandrea.ch.

Die CD ist auf allen gängigen Streaming- oder Download-Portalen erhältlich und kann gerne auch per E-Mail bestellt werden: info@peterschmidundandrea.ch

Künstler: Peter Schmid und Andrea

Label: Alpenlandmusic, LC-Code: LC-85259

VÖ-Dat: 11.11.2021

Info- und Bildquelle: Büro Peter Schmid und Andrea

