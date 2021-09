Schaurig-schöne Geschichten für kleine Geisterjäger

„Wo die wilden Geister wohnen Band 4“ setzt spannende Gruselreihe fort

Es gab einmal eine Zeit, in der Hexen, Monster, böse Geister und allerlei anderes Gegrusel noch unter uns wandelten. Zu dieser Zeit stand ein alter knorriger Baum auf einer kleinen Anhöhe. Er war groß und hatte ausladende Äste, die niemals auch nur ein Blatt zeigten, jedoch sommers wie winters kleine, dunkelrote, vertrocknete Früchte trugen. Dieser Baum stand mit seinen kahlen Ästen ganz allein auf der Anhöhe. Kein anderer Baum wuchs in seiner Nähe, als ob sich dort nichts zu leben getraute. Man erzählte sich, dass eine böse alte Hexe in dem Baum wohnte, die mit den verschrumpelten Früchten die Kinder anlockte, um sie zu sich zu holen und ihrer Seelen zu berauben.

So beginnt die Kurzgeschichte der Münchner Autorin Kerstin Gramelsberger, die jetzt im vierten Band der Reihe „Wo die wilden Geister wohnen“ erscheint. Auf 106 Seiten haben in diesem Buch AutorInnen, die jüngste gerade einmal 11 Jahre alt, schaurig-schöne Erzählungen, Märchen und Gedichte zusammengetragen, die auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit einstimmen und sicherlich dem ein oder anderen Leser an Halloween eine Gänsehaut auf den Rücken treiben werden. Aber keine Sorge – die vielfältigen Geschichten richten sich an Mädchen und Jungen ab acht Jahren, entsprechend sind auch die Texte altersgerecht angepasst. Die Autor*innen kommen aus ganz Deutschland sowie aus Österreich.

Die kurzen Geschichten eignen sich zum Lesen, Vorlesen und natürlich zum Verschenken. Das erste Buch dieser Reihe „Wo die wilden Geister wohnen“ erschien bereits vor fast einem Jahrzehnt – weitere Bände sind in Planung. Autorinnen und Autoren jeden Alters sind eingeladen, sich an diesen Anthologieprojekten zu beteiligen. Informationen zu den neuesten Ausschreibungen gibt es unter www.papierfresserchen.de. Martina Meier, studierte Literaturwissenschaftlerin und Publizistin, ist nicht nur Herausgeberin des Buches. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Thorsten auch Gründerin des Papierfresserchens MTM-Verlags, des Herzsprung-Verlags und der CATcreativ Kreativagentur – Redaktions- und Literaturbüros.

Bibliografische Angaben:

Martina Meier (Hrsg.): Wo die wilden Geister wohnen, Band 4

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2021

ISBN: 978-3-99051-038-4, Taschenbuch, 106 Seiten, 10,70 Euro

Das Buch ist über den Verlag, den Buchhandel und Amazon zu beziehen.

