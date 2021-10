Scality liefert umfangreiches Portfolio für Splunk SmartStore-Bereitstellungen

Führende Big-Data-Analytik-Implementierungen als Architekturoptionen, breite Anwendungsunterstützung und etablierte Kundenakzeptanz

München, Deutschland – 19. Oktober 2021: Wie von Splunk bestätigt, liefert Scality® ab jetzt das umfassendste und stabilste Portfolio an Disaster-Recovery-fähigen SmartStore-Bereitstellungsoptionen. Um Unternehmenskunden ein Höchstmaß an Datensicherheit und Flexibilität bei der Bereitstellung zu bieten, bietet Scality drei SmartStore-fähige Architekturen an, die von Single-Site- bis hin zu Multi-Site-Modellen reichen und dabei eine permanente Verfügbarkeit der Storage Services mit einem Wiederherstellungszeitfenster (RTO) von Null und einem Wiederherstellungspunkt (RPO) von Null für die optimierte Bereitstellung der geschäftskritischen Datenanalysen von Splunk gewährleisten.

Unternehmenskunden, die auf Big-Data-Anwendungen wie Splunk angewiesen sind, profitieren davon, dass Scality der einzige Anbieter von Objektspeichern ist, der SmartStore für drei verschiedene Bereitstellungsoptionen offeriert, einschließlich Single-Site, asynchroner Replikation an zwei Standorten und synchronem Schreiben an drei Standorten. Die synchrone Architektur von Scality an drei Standorten garantiert sofortige und genaue Splunk-Suchergebnisse, selbst bei Ausfall eines gesamten Standorts. Weitere Informationen zu diesen drei Architekturen finden Sie auf unseren Blog.

Wie im aktuellen Technical-Insight-Bericht der Evaluator Group erklärt ist der Scality RING:

als Warm-Tier-Objektspeicher mit Splunk SmartStore kompatibel

skalierbar zur Unterstützung großer Multi-Petabyte-Einsätze

optimiert mit flexibler Datenverfügbarkeit für drei als SmartStore-ready validierte Designs

cloud-ähnlich in Sachen Wirtschaftlichkeit und Kontrolle vor Ort

Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit Splunk arbeitet Scality weiterhin an umfassendsten Big-Data-Analyselösungen mit einem der größten ISV-Integrationsprogramme. Zu den wichtigsten Partnern gehören Cloudera, Elastic, Weka und Vertica. Scality erweitert sein Big-Data-Portfolio ebenfalls mit Vertica Eon Mode Zertifizierung. Diese Partnerschaften führten zu bewährten, validierten Lösungen für Kunden, darunter auch eine der größten Banken in den USA.

Scality CEO Jerome Lecat erklärt: „IT-Teams implementieren vermehrt Big-Data-Analyse-Lösungen, um Informationen zu erhalten, die das Business antreiben. Da die Nachfrage steigt, investieren wir weiter in einzigartige Integrationen wie unsere Disaster-Recovery-Lösung mit Splunk SmartStore. Unsere Investitionen dienen dazu, Kunden die größte Flexibilität und Kompatibilität für großangelegte Datenanalyse und -verwaltung zu bieten.“

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

Kontakt

Scality

C.A. Haag

New Montgomery Street 149

94105 San Francisco, CA

017662032130

sales.eu@scality.com

https://www.scality.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.