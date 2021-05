Sauerstoffsättigung-Selbstkontrolle für Long-Covid-Patienten: Viatom launcht O2ring Puls Oximeter

Kombination von mobilem Messgerät in Ringform und Health-App

Viatom Technology, Spezialist für mobile medizinische Überwachungsgeräte, stellt mit dem O2ring Puls Oximeter ein tragbares Messgerät zur Langzeitkontrolle von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz für Long-Covid-Patienten*innen vor. Über die angebundene VIHealth-App werden die Gesundheitsdaten in Echtzeit abgespeichert und können so auch mit behandelnden Ärzten zur Bestimmung notwendiger Rehabilitationsmaßnahmen geteilt werden.

Spätfolgen von Covid-19 Erkrankungen im Fokus

Patienten*Innen, die nach einer SARS-CoV-2-Erkrankung als genesen gelten, sind häufig von Langzeitfolgen mit massiven Auswirkungen auf die Vitalfunktionen betroffen, dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Die Symptome können sich in Erschöpfungszuständen, Depressionen, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns und weiteren neurologischen und körperlichen Dysfunktionen äußern. Laut einer Studie (1), die in der Fachzeitschrift „The Lancet“ im Januar 2021 erschien(1), haben 76 Prozent von 1.655 untersuchten Corona-Patienten ihre Erkrankung auch sechs Monate später nicht vollständig überwunden.

Langfristige Kontrolle von Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz per O2ring Puls Oximeter

Längst wird für Patienten mit schweren und mittelschweren Verläufen eine intensive, patientenindividuelle Rehabilitation gefordert. Ebenso weisen Menschen mit milder Covid-19-Infektion unterschiedliche Beschwerden nach überstandener Erkrankung auf. Umso wichtiger ist es, den Genesungsverlauf von Covid-19-Patienten generell zu kontrollieren, wie u.a. insbesondere die Sauerstoffsättigung im Blut. Niedrige Werte können bei Corona-Infizierten ein Alarmsignal für eine intensivere als die ursprünglich prognostizierte Rehabilitation sein. Mit dem O2ring Puls-Oximeter bietet Viatom jetzt einen entsprechenden mobilen Ringsensor an, der eine permanente Überwachung von Blutsauerstoffsättigung und Herzfrequenz bereitstellt.

Nick Gao, Sales Manager bei Viatom: „Wir sind stolz, mit dem innovativen Puls-Oximeter einen Beitrag für den Genesungs- und Rehabilitationsprozess von SARS-CoV-2-Patienten leisten zu können. Stellt der O2ring eine Abweichung der Parameter fest, werden Nutzer direkt darauf aufmerksam gemacht und können sich so umgehend mit ihrem behandelnden Arzt besprechen.“ Mit dem Design im Ringformat stellt Viatom sicher, dass das medizinische Gerät an 24/7 sicher und bequem getragen werden kann.

Einfache Handhabung – ebenfalls zur Frühwarnung von Covid-19-ähnlichen Symptomen einsetzbar

Das Wearable funktioniert als eigenständiges Gerät mit integriertem Speicher und OLED-Touchscreen. Integriert ist eine Bluetooth- und Wifi-Schnittstelle zur Anbindung der begleitenden VIHealth-App, die Daten vom Sauerstoffmonitor empfängt, synchronisiert und in die Cloud speichert. Neben den Echtzeitdaten lassen sich detaillierte Berichte mit tages- bzw. nachtaktuellen, wöchentlichen und langfristigen Daten herunterladen und so bei Bedarf jederzeit mit dem Arzt teilen. Ebenso kann der O2ring Puls Oximeter dank seiner Funktionen als weiteres Frühwarnsystem zur Erkennung vor Grippe- oder Covid-19-ähnlichen Symptomen verwendet werden. Aktuell arbeitet Viatom mit dem Schlaflabor von Oxford zusammen, um über neueste Algorithmen die Analyseberichte der App weiter zu optimieren.

Weitere Informationen unter https://www.viatomtech.com/?lang=de

(1) Studie The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32656-8/fulltext

Über Shenzen Viatom Technology Co., Ltd.:

Viatom ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von medizinischen Heimgeräten zur Erfassung, Analyse und Verwaltung von Herzdaten in medizinischer Qualität auf Basis Künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zur AI-Abteilung der Lepu Medical Group. Seit vielen Jahren ist Viatom in verschiedenen medizinischen Bereichen in der Entwicklung und Optimierung mobiler medizinischer Geräten tätig, um Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheitsstatus besser zur kontrollieren. Die unabhängig entwickelte AI-EKG-Plattform ist die erste EKG-Analysesoftware, die von der FDA, CE sowie der NMPA in China zugelassen wurde. Lepu Medizintechnik Co. Ltd. mit Sitz in Peking wurde im Jahr 1999 gegründet und ist inzwischen zu einem weltweit tätigen Unternehmen gewachsen.

Kontakt

Shenzen Viatom Technology Co., Ltd.

Francine Gao

Plant Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6, Liufang Road, Baoan District 4E

518100 Shenzhen, Guangdong

86-755-23728716

marketing@viatomtech.com

https://www.viatomtech.com/?lang=de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.