Sarah Bora feat. Silla – „Medizin“

Erfurt/Hamburg (ots) - Diesen Samstag fiebert Europa dem Finale des Eurovision Song Contests in Rotterdam entgegen. Ab 1. Juni sind dann Kinder für den Junior ESC gefragt: KiKA und NDR suchen junge Talente für den Wettbewerb, an dem Deutschland zum zweiten Mal teilnimmt. Das Motto in diesem Jahr ist "Imagine". Der 19. Junior ESC wird am 19. Dezember 2021 in Paris vom öffentlich-rechtlichen Sender...