San Francisco 49ers schließen Partnerschaft mit Qumulo als neuem Data Storage Provider

Qumulo ist die zentrale Dateidatenplattform zur Verbesserung von Sicherheit und Schutz der 49ers Fans

München, 16. September 2021: – Die San Francisco 49ers geben eine mehrjährige Partnerschaft mit Qumulo als neuem Data Storage Provider des Teams bekannt. Qumulo ist der bahnbrechende Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Verwaltung von Unternehmensdateien in hybriden Cloud-Umgebungen. Qumulo wird den Betrieb der 49ers im Levi’s® Stadium und seiner SAP Performance Facility unterstützen.

„Die Sicherheit und der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, und die Technologie von Qumulo hat uns sicherlich dabei geholfen, diese Bemühungen zu verbessern“, so Jim Mercurio, Executive Vice President & General Manager des Levi’s Stadium. „Auch wenn diese Art von Bereitstellung vielleicht nicht für jedermann sichtbar ist, bietet sie uns die Möglichkeit, unsere Arbeitsabläufe noch effektiver und effizienter zu gestalten. Ich freue mich darauf, dass Qumulo in Zukunft ein Teil unseres Teams und unserer Prozesse sein wird.“

Ein Schwerpunkt für den Einsatz von Qumulos Dateidatenplattform ist die Erweiterung der Speicherkapazität von Sicherheitskameras mit Blick auf Bilder, die in und um die Heimspielstätte und das Trainingsgelände der 49ers aufgenommen wurden. Was bisher 54 einzelne Speicher-Arrays erforderte, wird nun in einem einzigen Namespace verdichtet. In Verbindung mit Qumulos Remote Monitoring Service haben die Gesamtvorteile der neuen Partnerschaft den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Die Technologie hat es den 49ers außerdem ermöglicht, ihre Rechenzentrumskapazität zu konsolidieren und insgesamt fünf Racks für zukünftige Projekte freizumachen.

„Indem sie die Power der Daten nutzen, um Sicherheit und Schutz zu verbessern, verteidigen die 49ers ihren Spitzenplatz mit Blick auf innovative Stadien“, so Bill Richter, CEO Qumulo. „Wir sind stolz darauf, den 49ers als vertrauenswürdiger Partner bei der Bereitstellung zuverlässiger, effektiver Datenlösungen zu dienen, die in den kommenden Spielzeiten für ein sichereres Fanerlebnis sorgen werden.“

Auch die Geschäftsstrategie und die analytische Arbeit werden vereinfacht. Qumulo unterstützt das Problemmanagement durch robuste und leicht lesbare Analyseberichte, mit denen sich Outliers und Roadblocks viel leichter finden lassen. Zu den weiteren technischen Errungenschaften der Franchise gehören das Schreiben von über 44 TB Daten pro Tag sowie die Durchführung von Cluster-Upgrades in weniger als fünf Minuten.

„Wir haben einen großen Mitarbeiterstamm, einen hohen Data Output sowie ein Stadion mit 68.500 Plätzen zu verwalten, daher müssen unsere Technologie und unsere Systeme auf dem neuesten Stand sein“, so Jim Bartholomew, IT-Direktor der 49ers. „Qumulo wird eine großartige Ergänzung für unser gesamtes Organisationsmanagement sein und ich freue mich sehr, Qumulo in der 49ers-Familie willkommen zu heißen.“

Die fortschrittliche Dateidaten-Management Technologie sowie die Systeme von Qumulo untermauern den Ruf, den sich das Levi’s Stadium als eine der technologisch fortschrittlichsten Sport- und Unterhaltungsstätten der Welt erworben hat. Der Standort wurde 2015 mit dem prestigeträchtigen Preis „Sports Facility of the Year“ des Sports Business Journal ausgezeichnet, ebenso heimsten die 49ers den Titel „StadiumSportsBusiness Awards Venue of the Year“ ein. Der Veranstaltungsort wurde außerdem von Leaders in Sport im Jahr 2019 und StadiumSportsBusiness im Jahr 2020 für den Einsatz des Executive Huddle Venue Analytics Hub als Venue Technology of the Year ausgezeichnet.

About The San Francisco 49ers:

The San Francisco 49ers, owned by Denise and John York, currently play in the NFC West division and have won five Super Bowl trophies including Super Bowl XVI, XIX, XXIII, XXIV and XXIX. The franchise also has seven conference championships and 20 divisional championships and was the first major league professional sports team to be based in San Francisco 75 years ago. Please visit 49ers.com and follow the 49ers on Facebook and Twitter @49ers.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist marktführender Anbieter eines radikal einfachen Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.