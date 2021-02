Samsara – Spiritueller Indien-Roman

Ein Mann sucht in Dietmar Weigels “Samsara” in Indien nach dem Tod seines Bruders nach Ablenkung und findet etwas vollkommen anderes.

Klaus Schuster ist Anfang fünfzig und hat überraschend seinen Bruder verloren. Er reist nach Indien, um sich von dem Verlust abzulenken. Allerdings können selbst die vielen Eindrücke des fremden Landes nicht verhindern, dass die Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Jahre immer wieder in den Vordergrund rücken. Der Protagonist hält innere Zwiesprache mit seinem Bruder Ralf und betrachtet in der Rückschau ihr Glück und ihre Enttäuschungen, ihre Freiheit und ihr großartiges Leben. Zur gleichen Zeit offenbart ihm die farbenprächtige, schillernde Welt Indiens neue Gedanken und Ideen. Er findet dabei neue Gefährten und setzt sich auf seiner Reise mit Mythologien, alten Weisheiten und spirituellen Lehren auseinander.

Auf abenteuerlichen und nicht immer ungefährlichen Wegen bereist er in dem spannenden, spirituellen Roman “Samsara” von Dietmar Weigel die Kulturstätten Indiens und verliert dabei sein Herz an die geheimnisvolle schöne Tara. Am Ende begegnet er einer Wahrheit, die erschreckend und heilend zugleich ist, und seine Vergangenheit mit seiner Zukunft verbindet. Die Leser tauchen in diesem Roman zusammen mit dem Protagonisten in die bunte Welt Indiens ein und lernen zusammen mit ihm mehr über die menschliche Seele und das Leben, aber auch mehr über einige der schönsten und interessantesten Orte Indiens.

“Samsara” von Dietmar Weigel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23047-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

