SalMundo.com – Feinstes Speisesalz aus aller Welt kaufen!

Angefangen hat alles im Jahr 2004 mit einem kleinen Tütchen „Fleur de Sel“! Das Mitbringsel eines guten Freundes – zum Nachwürzen bei Tisch, hat er gesagt.

Was ist das, warum ist es kostbar und vor allem, wo bekomme ich das edle Salz?

Durch intensive Nachforschungen wurden diese Fragen nach und nach geklärt. Der Unterschied zwischen billigstem Siedesalz und Fleur de Sel vergleichbar ist mit dem Unterschied eines gebratenen Suppenhuhns und einer Poularde de Bresse. Das kleine Tütchen war rasch aufgebraucht und Nachschub nötig. Warum nur für mich, dachte ich und war sicher, dass auch andere von diesem handgeernteten Salz begeistert sind.

Bei meinen Nachforschungen über den Ursprung des Fleur de Sel bin ich auf andere exotische Produkte, wie z.B. pyramidenförmige Salzflocken aus Zypern, das rosa farbene Murray River Flake Salt aus Australien und viele weitere Interessante Salzsorten gestoßen. Insbesondere die traditionell geernteten Meersalze hatten es mir angetan.

Im Jahre 2005 begann mein eigentliches Abenteuer als Salzhändler, mit einer Reise nach Guérande an der Atlantikküste im Westen Frankreichs. Die berühmten Salinen, die seit Jahrhunderten in Betrieb sind, hatten mein Interesse geweckt. Gefunden habe ich eine wunderschöne Landschaft, die von den Salzgärtnern in mühevoller und liebevoller Handarbeit mit hunderten von Kanälen und Salzbecken durchzogen wurde. Auch heute noch ist in den Salinen von Guerande der Einsatz von Maschinen nicht möglich. Mit althergebrachten Gerätschaften wird bei optimalen Sonnen- und Windverhältnissen die Ernte eingebracht und das Meersalz mit Holzschubkarren abtransportiert. Natur pur und Menschen, die noch nicht von Maschinen ersetzt wurden, ich war begeistert.

Den ersten kleinen Einkauf des frisch geernteten Fleur de Sel habe ich im Wohnzimmer des Paludiers getätigt. Direkt vom Paludier auf Ihren Tisch, dies war eine meiner Ideen.

Die Reise führte mich weiter in den Süden Frankreichs, in die Camargue am Mittelmeer. Hier betreibt der Konzern Salins die größte Meersalzsaline Europas. Riesige strahlend weisse Berge von Salz. So lässt sich der maschinell gewonnene Salzvorrat dieser Salinen am besten beschreiben. Aber auch hier wird noch Salz in Handarbeit geerntet, das Fleur de Sel von Le Saunier de Camargue. Eine kleine Auswahl an Dosen und Gläschen mit dem begehrten weißen Gold habe ich direkt in der Saline erworben.

Eine wichtige Frage war, wie nenne ich das Projekt. SalMundo.com setzt sich zusammen aus den spanischen Wörtern für Salz und Welt. Der Kreis um das Mundo repräsentiert die Welt des Salzes, das angehängte .com macht deutlich, dass es sich um ein Internet-Projekt handelt.

Dann war mein Salzshop online und nach einigen Tagen kam die erste Bestellung. Motiviert durch die ersten Verkäufe erweiterte ich mein Angebot mit Gourmet-Salzsorten aus Hawaii, Mallorca, Ibiza, Portugal, Australien, England, Afrika usw. Auch Produkte wie Badesalz, Salzseifen, Zubehör (Löffel, Mühlen und Behälter), Bücher rund ums Thema kamen hinzu. Zur Abrundung Olivenöl, Zucker, Pfeffer sowie leckere Feinkost-Produkte.

Die persönliche Betreuung der Kunden, einwandfreie Produkte und schnelle und pünktliche Lieferung sind mir wichtig. Neben der stetig wachsenden Zahl von Stammkunden werden ebenso gewerbliche Wiederverkäufer von mir bedient.

Persönlichen Eckdaten

Jahrgang 1968, gelernter Bankkaufmann, selbstständig seit 1994 mit einem Büro für Immobilienverwaltung nach Mietrecht und WEG. Hobbys: Reisen, Kochen und Arbeiten

Mit einer Schwäche für Schmackhaftes und Qualität.

Mein Motto: Die Zutaten sind der Kaiser, der Koch kann nur der König sein!

