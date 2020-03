Sachliche Informationen zu Corona in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten

Zahlreiche Grafiken und sachliche Texte auf Grundlage der führenden Forschungsergebnisse: honorarfrei für andere Portale und Blogs

(ddna). Das Nachrichtenportal digitaldaily.de arbeitet mit mehreren Universitäten im In- und Ausland zusammen und liefert mehrmals täglich sehr sachliche Informationen zum Thema Corona-Virus: Zahlen, Daten und Grafiken stehen im Vordergrund. “Wichtig ist auch, bei den Zahlen zu vermerken, dass sie unter Umständen um bis zu 36 Stunden hinter der Wirklichkeit zurück sind”, sagt Martin Gunstmann, Projektkoordinator der Technischen Universität Berlin.

Digitaldaily. de ist betont sachlich und stellt zahlreiche ausführliche Zahlen zusammen, damit sich Leserinnen und Leser selbst ein Bild von der Situation machen können – “Das allerletzte, was wir brauchen, ist Panikamche”, betont Gunstmann. Das Besondere an dem umfangreichen Nachrichtenangebot zu Corona ist: solange keinerlei E-Commerce-Aktivitäten mit den Inhalten verbunden werden, können Texte und Grafiken in andere Blogs und Portale übernommen werden, natürlich mit ordnungsgemäßem Verweis auf die Originalquelle.

News-Blog zu Börse, Corona und Digitalthemen

digitaldaily. de ist ein seriöses News-Portal zu Themen aus Wirtschaft, Börse, Klima und gegenwärtig auch Corona.

