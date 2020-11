Sabine Möller wird neues Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V.

Die Hotelbetriebswirtin übernimmt die Funktion des bisherigen geschäftsführenden Vorstands und Schatzmeisters Lars Dünker, der das Ehrenamt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit niederlegen wird.

Somit verfügt die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. wieder über eine Frau im Vorstand. Sabine Möller ist nicht nur seit über 30 Jahren Mitglied des Branchenverbandes; sie war bereits von 1995 bis 1997 als Vizepräsidentin für die HSMA Deutschland e.V. tätig. Anschließend verzichtete Sabine Möller auf eine weitere Kandidatur, da sie sich im Jahr 1997 selbständig machte. Nun ergänzt Sabine Möller das Team des Vorstands, dem bereits Georg Ziegler, Präsident und geschäftsführender Vorstand sowie Zeèv Rosenberg, stellvertretender Präsident und geschäftsführender Vorstand, angehören.

“Mir ist vor allem die persönliche Beziehung zwischen den Kolleginnen und Kollegen wichtig. Gerade in der Corona-Krise haben wir als Hotelkooperation spüren können, wie ein gut aufgestellter Branchenverband als innovative Plattform für einen gegenseitigen Austausch fungieren kann und aktiv Unterstützung anbietet. Unter anderem durch die verschiedenen Events, die größtenteils digital stattgefunden haben. Genau das macht uns als HSMA aus. Daher freue ich mich ganz besonders, in der Eigenschaft als langjähriges, aktives Mitglied, den Verband nun in der Funktion eines Vorstandsmitglieds unterstützen zu dürfen. Ich bedanke mich daher recht herzlich bei allen Mitgliedern für die Wahl sowie das entgegengebrachte Vertrauen”, so Sabine Möller, geschäftsführender Vorstand der HSMA Deutschland e.V. und geschäftsführende Gesellschafterin der Hotelkooperation CPH Hotels.

Georg Ziegler, Präsident und geschäftsführender Vorstand der HSMA, freut sich ebenfalls über den Neuzugang im Vorstand: “Sabine Möller ist eine erfahrene Hotelière, die unseren Verband bereits seit vielen Jahren unterstützt. Sie kennt die Strukturen und ist darüber hinaus eine sehr gute Netzwerkerin. Gerade während der durch Covid-19 ausgelösten Krise, die das Gastgewerbe besonders hart getroffen hat, brauchen wir ein schlagkräftiges Team, welches gemeinsam mit den Mitgliedern für unsere Branche kämpft und sich gegenseitig hilft. Wir danken an dieser Stelle vor allem Lars Dünker für die tolle Zusammenarbeit und seinen Einsatz bei uns in der HSMA-Familie. Leider muss er aus beruflichen Gründen den Posten als geschäftsführender Vorstand und Schatzmeister abgeben. Er bleibt uns jedoch weiterhin als Mitglied treu.”

Sabine Möller absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und besuchte später die Hotelfachschule in Hannover. Neben Tätigkeiten im Ausland übernahm sie anschließend für mehrere Hotelgruppen in Deutschland – unter anderem für die Dorint Hotels – leitende Positionen im Vertrieb und Marketing. Im Jahr 1997 wurde Sabine Möller geschäftsführende Gesellschafterin der CPH Hotelmarketing GmbH. Die Hotelkooperation umfasst derzeit rund 50 privat geführte Mitgliedshotels aus Deutschland und aus Österreich, Belgien, Spanien sowie der Schweiz.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus. Sie bildet das Netzwerk und den Wissenspool zu allen relevanten Sales & Marketing Themen der Hospitality Branche.

