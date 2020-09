RuggON bringt Fahrzeugcomputer, die außergewöhnliche Leistung für Logistik- und andere anspruchsvolle Anwendungen bieten

VULCAN X, ein anwendungsorientierter robuster Computer für raue Umgebungen

Taipei, Taiwan – 17. September 2020 – Die RuggON Corporation, ein führender Anbieter von Lösungen für mobile Computer, kündigt den robusten VULCAN X Computer für die Fahrzeugmontage an. Dieses vielseitige Gerät basiert auf einem leicht erkennbaren 10,4-Zoll-Display und wertet jedes Fahrzeug, und dessen Crew, auf mit höherer Produktivität im IoT (Internet of Things) des Unternehmens. Es zeichnet auf und reagiert zuverlässig und schnell auf Ereignisse in Echtzeit. VULCAN X ist ideal für Kühlketten-, Logistik-, Lager- und Schwerlastfahrzeuge in der Landwirtschaft, im Recycling, in der Abfallwirtschaft und im Bergbau. Es ist perfekt für Hafen- und Frachtkräne.

Robuste Leistung – industrielles Computing für extreme Umgebungen

Das Herzstück des VULCAN X ist eine leistungsstarke Computerplattform auf Industriestandard. Basierend auf dem Intel® Core™ i5-8365UE Prozessor der 8. Generation mit 1,6 GHz ist dieses Gerät mit Windows 10 IoT Enterprise kompatibel.

Das komplett robuste Design macht das Beste aus den Zertifizierungen IP66, MIL-STD 810H und IEC-60721-3-5 5M3 und stellt sicher, dass der VULCAN X auch in rauesten Umgebungen und in einem breiten Temperaturbereich von -30 ° C bis +55 °C arbeitet. Der VULCAN X wurde entwickelt für den Betrieb rund um die Uhr und hält Salznebel sowie Nebel und Frost stand. Die Fahrzeughalterung verfügt über robuste Metallanschlüsse, um die E/A-Schnittstellen zu schützen und einen zuverlässigen und sicheren Betrieb auch unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten. Dank des intelligenten Power Managements mit einem weiten Leistungsbereich von 9 bis 60 VDC kann der VULCAN X vielfältige Anwendungen in nahezu jedem Fahrzeugtyp erfüllen.

Einfache Verbindungen – Zahlreiche E/A-Optionen für Multi-Konnektivität

Da Digitalisierung und Automatisierung wesentliche Bestandteile der industriellen Entwicklung sind, ist “5G Ready” kein Schlagwort mehr für den RuggON VULCAN X. Der modulare Aufbau ermöglicht die Änderung der Positionen der E/A-Ports für eine einfache Installation und verhindert, dass Kabel durch Biegen und Verschleiß beschädigt werden . Die umfangreichen E/A-Optionen gewährleisten eine maximale Auslastung unter verschiedenen Nutzungsszenarien.

Das Gerät verfügt über den CAN-Bus 2.0B oder SAE J1939 für die nahtlose Integration von Fahrzeugsystemen. Es unterstützt Bluetooth 5.0, Dual-Band Wi-Fi 5 (802.11 ac) mit schnellem WLAN-Roaming, um längere Netzausfälle unterwegs zu vermeiden. Bei Kränen und Gabelstaplern ist eine präzise Standortpositionierung ohne Ausfallzeiten möglich. Die Materialhandhabung kann mit dem VULCAN X über zusätzliche RFID- oder Barcode-Scanner verwaltet werden, die zur Verwendung und zum Aufladen einfach an RS-232 Anschlüsse angeschlossen werden können.

Hervorragende Kontrolle immer zur Hand

Der Trend zu Automatisierung und vernetzten Fahrzeugen macht den menschlichen Faktor nicht un unbedeutender, sondern immer wichtiger und VULCAN X hilft Ihren wertvollen Mitarbeitern, intelligenter, sicherer und effizienter zu arbeiten. Der automatisch abblendende Touchscreen des ansonsten hellen VULCAN X optimiert automatisch die Sichtbarkeit für Tag und Nacht sowohl im Innenbereich als auch draußen. Das PCT-Touchscreen-Display sorgt mit seinem robusten Design dafür, dass Ihre Mitarbeiter unter schwierigsten Bedingungen die Kontrolle behalten. Die mitgelieferte RuggON DashON Software und der RuggOTA-Service halten Ihr Gerät jederzeit und überall in bestem Zustand.

Weitere Informationen gibt es hier:

Produktseite: https://www.ruggon.com/en/product/mobile-computers/VULCANX

Video: https://youtu.be/VzwZtV7zlmg

Wir hören nie auf, nach erfinderischen Wegen zu suchen, um die verschiedenen Integrations- und Erweiterungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. RuggON ist spezialisiert auf verlässliche, robuste mobile Lösungen, die äußerst wettbewerbsfähig sind und über außergewöhnliche Technik verfügen. Mit einem engagierten Support- und Serviceteam bieten wir große Flexibilität und Wertschöpfung, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden in vertikalen Märkten zu erfüllen. Unser unermüdliches Streben und unsere Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen, gepaart mit umfassendem Branchenwissen, bringen hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit MIT (Made in Taiwan).

Wir sind bestrebt, die Erwartungen der Kunden kontinuierlich zu übertreffen, und mit schnellen Reaktionen ermöglichen wir RuggON, die Marktanforderungen zu inspirieren und neu zu erfinden, was zu langfristigem Erfolg führt. https://www.ruggon.com/

Firmenkontakt

RuggON Corporation

Yating Chan

Yangguang Street 298

11491 Taipei City

+886-2-8797177

yating_chan@ruggon.com

https://www.ruggon.com

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Yi-Chung Jan

Section 4, Chengde Road, Shilin Dist 182

11167 Taipei

+886228825577

yc@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.