Rückenwind für den Vertrieb

Gulp Solution Services und YouGrow Academy über Erfahrungen, Notwendigkeiten und Erfolge der Zusammenarbeit in der IT-Ausbildung und Arbeitnehmerüberlassung

Frankfurt, 14. September 2020 – Beratungsprozess und Kundenansprache – das sind zentrale Elemente für jeden Vertrieb. Kolleginnen und Kollegen von Gulp Solution Services und YouGrow Academy berichten über Erfahrungen und Erfolge ihrer Zusammenarbeit. Wo gibt es bei der Zusammenarbeit noch Stolpersteine und was läuft besonders gut?

Die größte Herausforderung ist nach Axel Weber, Leiter der YouGrow Academy, die systematische Einbeziehung der YouGrow-Kandidaten in die Randstad-Gruppe: “Klassische Personalberater finden einen Lebenslauf und leiten ihn an die Kundenunternehmen weiter. Was macht YouGrow? Wir rekrutieren Kandidaten, stellen sie ein, bilden sie aus und überlassen sie den Kunden.” Das ist eine besonders beratungsintensive Dienstleistung.

YouGrow ist entstanden im Jahre 2018 aus zwei Entwicklungen am Puls der Zeit: Digitalisierung und IT-Fachkräftemangel. “Wer jedoch in die bestehenden Rahmenverträge der Randstad-Gruppe schaut, muss YouGrow lange suchen”, stellt Axel Weber fest.

In der klassischen Zeitarbeit werden Personaldienstleister häufig zur Deckung kurzfristiger Bedarfsspitzen beauftragt, weshalb viele Zeitarbeitnehmer schon nach 9 Monaten aus den Projekten wieder rausgenommen werden, sobald die Equal Pay-Phase laut Tarifvertrag beginnt.

Bei YouGrow hingegen verbleibt die Mehrzahl der Zeitarbeitnehmer bis zur Höchstüberlassungsdauer im Kundenunternehmen und wird in die permanente Festanstellung überführt. “Die lange Verweildauer der YouGrow-Kandidaten beim Kunden ist ein großer Mehrwert”, macht Fabian Starkbaum als stellvertretender Leiter von YouGrow deutlich.

Für die Kunden werden die Besetzung der IT-Vakanzen und die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte zum Wettlauf mit der Zeit. “Lasst uns die Mauern im Konzern einreißen”, ist daher Axel Webers Appell für eine strategische Kundenansprache, die sich für die Tochterfirmen der Randstad-Gruppe auch im wohlverstandenen Eigeninteresse auszahlt. Er verweist auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gulp und YouGrow, mit der ein attraktives Bonusmodell einhergeht: “Der vollständige Zahlungseingang und der gesamte Umsatz gehen zu Gulp.”

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Gulp in Köln und Hamburg sind in 4 Wochen trotz Corona-Pandemie bereits 4 Placements erzielt worden. Freilich, passgenaue Kandidatenprofile sind die Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. Pantea Farhangi, Dominique Nischan, Kristin Geiger, Sema Meric und Jan Martin Pauls teilen YouGrow auch realistische Einschätzungen über die Besetzungswahrscheinlichkeit der Vakanzen mit. Sie arbeiten erfolgreich als Personalberater bei Gulp und zeichnen sich durch ihre langjährige Rekrutierungsexpertise aus. Sie erstellen wichtige Parameter wie Besetzungshistorie und Wettbewerbssituation und gleichen sie mit ihren Erfahrungswerten ab – eine Grundlage für die erfolgreiche Personalstrategie im Zeitalter von Big Data.

Die Anforderungen auf dem IT-Arbeitsmarkt sind heute vielschichtiger als jemals zuvor. “Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte verändert sich rasant durch die Digitalisierung. Viele Arbeitsbereiche vermischen sich, während andere neu entstehen”, berichtet Jan Martin Pauls. Deshalb müssen geeignete Kandidaten über aktuelles IT-Knowhow verfügen. Bei YouGrow lässt sich diese Qualifikation state-of-the-art auch im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung erwerben.

“Das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse ist für das Kundenunternehmen im Digitalisierungsumfeld wichtiger denn je”, führt Peter Barkefeld als Projektmanager von YouGrow aus. Dies setzt neben der IT-Expertise auch ein breites Leistungsspektrum voraus. “Wir bieten ein auf den Kunden zugeschnittenes Ausbildungsprogramm an und werden so zum strategischen Partner für eine effektive Personalplanung. Daher erhalten wir eine Gesamtperspektive auf den Kunden und können ihn wirklich bedarfsgerecht beraten.” Das breite Netzwerk des Randstad-Konzerns als weltgrößter Personaldienstleister stellt damit einen Meilenstein für die erfolgreiche Kundenansprache und den ganzheitlichen Beratungsprozess dar.

Weitere Informationen für Unternehmen:

https://www.yougrow-group.de/#clients

Weitere Informationen für Bewerber:

https://www.yougrow-group.de/#academy

Über die YouGrow Academy

YouGrow hat dem Fachkräftemangel in der IT den Kampf angesagt. Die YouGrow Academy unterstützt ihre Partnerunternehmen bei der Ausbildung, Weiterbildung und Rekrutierung dringend benötigter IT-Experten. Sie gibt ihnen so die Möglichkeit, langfristig stabile sowie verlässliche Teams zu formen und IT-Knowhow nachhaltig zu binden. Darüber hinaus bietet YouGrow auch die Weiterbildung interner IT-Fachkräfte für Unternehmen an.

Ihren Absolventen eröffnet die YouGrow Academy eine qualitativ hochwertige Ausbildung zum IT-Consultant und einen einfachen Einstieg in den Beruf. Hierzu bildet sie Graduierte und Young Professionals mit geringer IT-Expertise in einem 12-Wochen-Coding-Bootcamp aus. Anschließend erlangen sie erste Praxiserfahrung als Programmierer und IT-Consultants direkt im Unternehmen: eine praxisorientierte, bezahlte Ausbildung, die beste Voraussetzungen für eine Karriere als IT-Experte und Führungskraft schafft.

YouGrow ist ein Tempo-Team Brand und Teil der Randstad-Gruppe.

