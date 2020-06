RTI tritt der Autoware Foundation bei

Beschleunigung der autonomen Fahrzeugentwicklung

Sunnyvale (USA)/München, Juni 2020 – Real-Time Innovations (RTI) ist der Autoware Foundation, einem offenen Bündnis für autonome Fahrtechnologie, beigetreten. Hier arbeitet RTI mit wichtigen Automobil- und Technologieführern zusammen, um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge zu beschleunigen und den technologischen Fortschritt auf dem Markt für selbstfahrende Fahrzeuge voranzutreiben.

RTI arbeitet mit der Autoware Foundation an der Entwicklung ihrer autonomen Fahrzeug- und Simulationsprojekte und unterstützt den Open-Source-Software-Stack Autoware.Auto, der auf dem Data Distribution Service (DDS)-Standard basiert.

Die Autoware Foundation wurde 2018 gemeinsam von Apex.AI, Inc., Linaro/96Boards und Tier IV gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die Open-Source-Kooperationsprojekte für Autoware initiiert, ausbaut und finanziert. Drei aktive Projekte verzeichnet die Stiftung bisher: Autoware.AI, Autoware.Auto und Autoware.IO.

Mit seiner Automotive-Expertise wirkt RTI bei der Entwicklung des autonomen Fahrzeugprojekts der Organisation mit und nutzt dafür seine Erfahrung mit ROS2, dem auf DDS basierenden Open-Source-Robotikprojekt, um die Initiativen Autoware.IO und Autoware.Auto voranzutreiben.

“Wir freuen uns, RTI als jüngstes Mitglied der Autoware Foundation zu begrüßen. Mit seinem erprobten Fachwissen in der DDS-basierten Konnektivitätstechnologie, die für verschiedene Hardware- und Softwarekomponenten verfügbar ist, ist RTI ein einzigartiger Partner für unser gemeinsames Projekt, autonome Fahrzeuge mithilfe von Autoware auf die Straße zu bringen”, sagt Shinpei Kato, Mitglied des Autoware Foundation Board of Directors.

Dank über 250 autonomen Fahrzeugprojekten und der Zusammenarbeit mit über 50 kommerziellen autonomen Systementwicklern, darunter Aptiv, Baidu Apollo und Xpeng Motors, bringt RTI breite Erfahrung in der Autonomie mit. Die Automobil-Konnektivitätslösung RTI Connext Drive basiert auf dem DDS-Standard und ermöglicht eine intelligente Architektur, bei der Informationen in Echtzeit ausgetauscht werden und Automobilanwendungen als eine Einheit zusammenarbeiten.

“Der DDS-Standard wird von wichtigen Automobil-Ökosystemen, einschließlich ROS2 und Autoware, sowie von mehreren kommerziellen Designs spezifiziert”, erklärt Bob Leigh, Senior Market Development Director, Commercial Markets bei RTI. “Wir glauben, der beste Weg, um autonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen und für die breite Masse zugänglich zu machen, besteht darin, die Flexibilität und Skalierbarkeit von Connext Drive und DDS für alle Ökosysteme industrieweit zu nutzen. Wir freuen uns darauf, mit der Autoware Foundation zusammenzuarbeiten.”

Mehr über RTI und das autonome Fahren: https://www.rti.com/industries/automotive

Real-Time Innovations (RTI) bietet ein Software-Framework für intelligente Maschinen und Systeme im realen Einsatz. RTI Connext® ermöglicht eine intelligente Architektur, indem es Informationen in Echtzeit teilt und große Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt.

Die RTI Software ist in über 1.500 Projekten im Einsatz, betreibt u. a. die größten Kraftwerke Nordamerikas, verbindet Wahrnehmung und Steuerung in Fahrzeugen, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation von medizinischen Robotern, kontrolliert den Hyperloop sowie fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten oder Unfallopfer rund um die Uhr.

RTI ist Spezialist im Verbinden intelligenter, verteilter Systeme. Diese Systeme verbessern die medizinische Versorgung, die Sicherheit auf unseren Straßen sowie die Energieversorgung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Reiner Duwe

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+49 151 41460561

info@rti.com

http://www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Sabrina Hausner

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

rti@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Pexels