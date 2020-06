RTI auf dem Virtuellen Forum Safety & Security am 23. Juni

Fein-Granulare Sicherheit für verbundene Industrienetzwerke

Reiner Duwe von Real-Time Innovations (RTI) spricht auf dem virtuellen Forum Safety & Security des WEKA Verlags über das Thema: Fein-Granulare Sicherheit für verbundene Industrienetzwerke.

Wann? 23. Juni 2020 um 16 Uhr

In Session 1: Industrie I

Das Forum diskutiert die Einzelthemen Safety und Security sowie das Zusammenspiel beider Aspekte – anwendungsübergreifend sowie aus Sicht der Anwendungsbranchen Industrie und Automotive. Das Vortragsprogramm spannt den Bogen von den verfügbaren Hard- und Softwarekomponenten, Methoden und Tools, Hilfsmitteln und der Zertifizierung bis hin zum praktischen Einsatz sicherer Systeme.

Hier geht es zum gesamten Programm und zur Anmeldung: https://events.weka-fachmedien.de/forum-safety-security/programm/

Real-Time Innovations (RTI) bietet ein Software-Framework für intelligente Maschinen und Systeme im realen Einsatz. RTI Connext® ermöglicht eine intelligente Architektur, indem es Informationen in Echtzeit teilt und große Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt.

Die RTI Software ist in über 1.500 Projekten im Einsatz, betreibt u. a. die größten Kraftwerke Nordamerikas, verbindet Wahrnehmung und Steuerung in Fahrzeugen, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation von medizinischen Robotern, kontrolliert den Hyperloop sowie fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten oder Unfallopfer rund um die Uhr.

RTI ist Spezialist im Verbinden intelligenter, verteilter Systeme. Diese Systeme verbessern die medizinische Versorgung, die Sicherheit auf unseren Straßen sowie die Energieversorgung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

