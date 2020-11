Royal Helium beginnt ingenieurtechnische Studie für eine Helium-Polygenerations-Anlage in Saskatchewan

Saskatoon, Saskatchewan – (12. November 2020) Royal Helium Ltd. (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) freut sich bekannt zu geben, dass die Engineering- und Scoping-Studie (die Studie) für eine groß angelegte industrielle Gaserzeugungsanlage mit Sitz in Saskatchewan von Royal initiiert wurde und vom Saskatchewan Research Council (SRC) durchgeführt wird. Die Studie ist Royals erster Schritt zur Ermittlung des wirtschaftlichen Potenzials einer Großanlage für die Trennung und Monetarisierung der Gasströme, die mit Heliumproduktionsbohrungen in Saskatchewan verbunden sind.

Der Präsident und CEO von Royal, Andrew Davidson, erklärt dazu: In Saskatchewan wird Helium zusammen mit großen Mengen anderer Inertgase produziert, für die es einen großen und etablierten nordamerikanischen und globalen Markt gibt. Royal prüft nun, ob es eine Möglichkeit gibt, den gesamten Gasstrom zu monetarisieren. Gegenwärtig umfasst unsere wirtschaftliche Analyse keine Credits für andere potenziell kommerzielle Gase, die produziert und aufbereitet werden. Während die Wirtschaftlichkeit der Heliumproduktion für sich allein genommen beträchtlich ist, könnten die Auswirkungen der Kommerzialisierung anderer Gase den Netto-Cashflow erheblich steigern.

Die Ergebnisse dieser ersten technischen und wirtschaftlichen Studie werden voraussichtlich im Dezember 2020 vorliegen.

Über den Saskatchewan Research Council

Der SRC ist die zweitgrößte Forschungs- und Technologieorganisation Kanadas. Mit mehr als 290 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von $91 Millionen und fast 75 Jahren Erfahrung stellt der SRC Dienstleistungen und Produkte für seine 1.500 Kunden in 27 Ländern der Welt bereit.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pachtbetriebe in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

