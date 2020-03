Royal Gardineer Elektro 6in1-Unkrautvernichter/Anzünder

Mit Hitze gegen Unkraut: Bequem und nachhaltig

– Zerstört die Unkrautwurzel durch Hitze

– Auch zum Anzünden von Holzkohle-Grills

– Bequem auch als Hitzepistole verwendbar

– Verlängerung mit ergonomischem Griff

Unkraut an der Wurzel bekämpfen: Es wird ohne Flamme aber mit heißen 650 °C vernichtet. So sehen Hof und Terrasse schnell wieder bestens gepflegt aus!

Auch dem Grill einheizen: Schluss mit dem mühevollen Anzünden der Holzkohle! Mit dem praktischen Grill-Aufsatz bringt der Hitze-Lieferant die Kohle schnell und einfach zum Brennen. Da macht das Grillen gleich viel mehr Spaß!

Alles im Griff behalten: Dank ergonomischer Form arbeitet man besonders bequem mit dem Unkrautvernichter von Royal Gardineer. Und nimmt man den Griff samt Verlängerung ab, lässt er sich als Hitzepistole im handlichen Format verwenden.

– Vernichtet Unkraut durch hohe Hitze: zerstört die Wurzel in wenigen Sekunden ohne Flamme

– Für großflächigen Einsatz geeignet

– 2 Heizstufen: 80 und 650 °C

– Ideal auch zum schnellen Anzünden von Holzkohle für den Grill

– Hitzekopf zur Hitzepistole verwandelbar dank 180°-Kippgelenk

– Verlängerung mit ergonomischem Griff zum bequemen Arbeiten ohne Bücken

– Integrierte Kabel-Halterung

– Ausklappbarer Standfuß: für sicheres und stationäres Arbeiten

– Einfache Bedienung per Schiebeschalter

– Luftstrom: 550 Liter/Minute

– Leistungsaufnahme: 2.000 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße (B x H): 10 x 17,5 cm, Gesamtlänge: ca. 107 cm, Gewicht: 950 g

– Unkrautvernichter inklusive Verlängerung mit Griff, 4 verschiedenen Unkrautvernichter-Aufsätzen, Grillanzünder-Aufsatz und deutscher Anleitung

Preis: 32,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6341-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6341-3500.shtml

