Royal Gardineer Digitaler Bewässerungscomputer mit LCD-Display

– Ideal zur automatischen Garten-Bewässerung während Abwesenheit

– Einfaches Anbringen direkt am Wasserhahn

– Display für einfache Programmierung

– Bis zu 12 Monate Batterielebensdauer

Die beste Zeit zum Gießen liegt zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Weil es dann noch kühl ist, sodass nur wenig Wasser verdunstet. Wer einen perfekten Garten will, muss also früh aufstehen. Oder besser: automatisch bewässern!

So sind die Pflanzen optimal versorgt: Der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer lässt sich an die Bedürfnisse jeder Bepflanzung perfekt anpassen. Bewässerungs-Tage, -Zyklen und -Dauer lassen sich völlig individuell einstellen. Die Bewässerungsuhr gießt die Pflanzen immer zur besten Zeit und mit der optimalen Wassermenge. Das spart jede Menge Arbeit und Geld.

Tipps vom Profi-Gärtner: Die Bewässerungsuhr so programmieren, dass sie vor jedem Bewässerungsgang die Erde erst kurz angießt. Wird ein Sprinkler oder Sprühschlauch benutzt, dringt das Wasser tiefer ins Erdreich ein. Das kräftigt die Wurzeln!

Auch im Urlaub: Der Wasser-Timer bewässert automatisch genau richtig – egal wie lange man fort ist. Für eine Bewässerungssteuerung, die den Rasen, Beet und Sträucher stark macht!

– Digitaler Bewässerungscomputer für automatische Bewässerung

– Start- und Abschaltautomatik

– Bewässerungsfrequenzen: 1 Stunde – 12 Stunden / 1 Tag – 7 Tage

– Manuelle Bedienung möglich

– Für Wasserhähne mit 3/4″-Standardgewinde

– Maximale Durchfluss-Rate: 35 l/Min.

– Für Wasserdruck von 0,5 bis 8 Bar

– LCD-Display

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (Batterien bitte dazu bestellen)

– Digitaler Bewässerungscomputer inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387095

Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7046-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7046-3506.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/QdBJm17M

