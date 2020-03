Rosenstein & Söhne Waffeleisen für belgische Waffeln

Leckere belgische Waffeln schnell selbst backen

– Backzeit in unter 5 Minuten

– Gleichmäßige Wärmeverteilung

– Backampel für Backkontrolle

– Kein Anbrennen für einfache Reinigung

– 2 Heizelemente: in Boden und Deckel

Waffeln frisch und lecker genießen: Im Handumdrehen backt man mit dem Waffeleisen von Rosenstein & Söhne belgische Waffeln für das Frühstück, Kaffeekränzchen & Co.

Süß oder herzhaft – ganz wie man es mag: Einfach die Waffeln mit Marmelade, Honig, Schokocreme & Co. bestreichen oder mit Schinken, Käse und allem belegen, was einem schmeckt!

Gleichmäßige Bräune ganz nach Wunsch: Die Heizelemente in Boden und Deckel sorgen für eine ausgewogene Wärmeverteilung. Zudem unterstützt die Backampel beim Backen. So gelingen die Waffeln wie von Meisterhand.

Kein Anbrennen und besonders leichte Reinigung: Dank der Antihaftbeschichtung lassen sich die Waffeln lösen, ohne dass sie zerreissen So ist das Waffeleisen auch rasch wieder sauber!

– Stufenlos einstellbare Temperatur für Bräunungsgrad ganz nach Wunsch, max. 220 °C

– Schnelle Backzeit: fertige Waffeln in unter 5 Minuten

– Gleichmäßige Wärmeverteilung: je ein Heizelement in Boden und Deckel

– Temperaturkontrolle per roter und grüner Betriebs-Leuchte (Backampel)

– Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoff mit Edelstahl-Elementen

– Antihaftbeschichtung: kein Anbrennen und einfache Reinigung

– Frei von PFOA (Perfluoroctansäure)

– Wärmeisolierter Griff

– Rutschfeste Gummifüße für einen sicheren Stand

– Praktische Kabel-Führung auf der Unterseite zum Kabel verstauen

– Leistung: 1.000 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Kabellänge: 75 cm)

– Maße: 24 x 9,5 x 26 cm, Gewicht: ca. 1,7 kg

– Waffeleisen inklusive deutscher Anleitung

Preis: 27,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7718-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7718-3002.shtml

