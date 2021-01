Rosenstein & Söhne Mini-Donut-Maker CM-200

Familie & Freunde mit Mini-Donuts überraschen

– Backt Mini-Donuts

– Gesunde Alternative zu frittiertem Gebäck

– Leichte Reinigung dank Antihaftbeschichtung

– Auch geeignet für die Zubereitung von Bagels

Rasch selbst gebackene Leckereien zaubern: Der Donut-Maker von Rosenstein & Söhne backt 7 Mini-Donuts auf einmal! Oder wahlweise 7 Mini-Bagels. Perfekt für die ganze Familie, den Kindergeburtstag, Familientreffen u.v.m.

Immer bei optimaler Temperatur backen: Dank Kontroll-Lampe weiß man genau, wann die perfekte Backtemperatur erreicht ist. So stellt man sicher, dass die Leckereien bei gleichmäßiger Temperatur ideal gebacken werden.

Blitzschnell blitzblank: Dank Antihaftbeschichtung bleiben kaum Backreste in der Form zurück. Und ruck-zuck ist der Mini-Donut-Maker wieder sauber im Schrank verstaut!

– Einsatz mit Antihaftbeschichtung: für schnelle und einfache Reinigung

– Für bis zu 7 Mini-Donuts mit Ø 4,7 cm

– Auch zum Backen von Mini-Bagels geeignet

– Blitzschnell aufgeheizt: in nur ca. 5 Minuten

– Gummierte Anti-Rutsch-Füße: kein Verkratzen der Tisch- oder Arbeitsplatte

– Leistung: 1.000 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 23 x 18,5 x 11 cm, Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg

– Donut-Maker CM-200 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 402210737393

Preis: 21,82 EUR

Bestell-Nr. NX-4866-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4866-3002.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/HwhJm2WQ

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

