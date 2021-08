Rosenstein & Söhne Kühl- & Gefrierschrank-Thermometer

Die Temperatur im Kühl- und Gefriergerät ganz bequem überwachen

– Übersichtliches LCD-Display mit gleichzeitiger Anzeige der Temperaturen

– Zusätzliche Raumthermometer-Funktion

– Minimal- und Maximalwert-Anzeige

– Alarm bei Abweichung der individuell eingestellten Temperaturbereiche

– Bis zu 100 m Funk-Reichweite

– Zum Aufhängen oder Aufstellen

Die Temperatur in den Kühlgeräten im Blick behalten: Auf dem übersichtlichen LCD-Display hat man die

aktuellen Temperaturen jederzeit im Blick. Zusätzlich liest man auch die Raumtemperatur z.B. in der Küche

bequem ab.

Warnt bei Abweichung von der Soll-Temperatur: Sind die gewünschten Soll-Temperaturbereiche individuell

für jeden Sensor eingestellt und weicht einer der Werte ab, wird man sogleich akustisch und optisch

gewarnt. So bleibt die Gefrierfachtür nicht mehr unbemerkt offen oder ein Geräteausfall unentdeckt.

Mit Minimal- und Maximalwert-Anzeige: Der Funk-Thermometer von Rosenstein & Söhne speichert auch

die höchsten und niedrigsten Temperaturen und zeigt diese auf dem Display an. Per Tastendruck lassen sich

die Werte auf Wunsch jederzeit zurückstellen.

Alles im Blick, auch in anderen Räumen: Das Trio aus Funk-Thermometer und zwei Sensoren hat eine

Reichweite von bis zu 100 Metern. Praktisch, wenn die Gefriertruhe und der Kühlschrank an verschiedenen

Orten stehen.

– Digitales Kühl- & Gefrierschrank-Thermometer mit Raumthermometer

– Basis-Station mit großem LCD-Display: gleichzeitige Anzeige von Kühlschrank-, Gefrierschrank- und

Raumtemperatur sowie von Min/Max-Werten

– 2 Funk-Temperatur-Sensoren für Kühlschrank und Gefrierschrank, bis zu 100 m Reichweite

– Individuelle Einstellung der Sollwert-Temperaturbereiche

– Akustischer und optischer Alarm bei Abweichung vom eingestellten Temperatur-Sollwert

– Speicherung der Min/Max-Temperaturen

– Einfache Bedienung über 6 Tasten

– Temperatur-Messbereich Funk-Sensoren: -40 °C bis +60 °C, Raumtemperatur: 0 °C bis +60 °C

– Funk-Frequenz: 433 MHz

– Zum Aufhängen oder Aufstellen: Display-Einheit mit Magnet, Aufhänge-Öse und Standfuß

– Stromversorgung Basis-Station: 2 Batterien Typ AAA / Micro, Funk-Sensoren: jeweils 2 Batterien Typ

AA / Mignon (Batterien bitte jeweils dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße Display-Einheit: 97 x 12 x 83 mm, Funk-Sensoren: 103 x 30 x 38 mm, Gesamt-Gewicht: 200 g

– Basis-Station inklusive 2 Funk-Sensoren und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385107

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. NX-7674-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7674-3043.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/U1hpGHYx

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

