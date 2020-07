Rosenstein & Söhne Elektrischer Profi-Mini-Handmixer

Alles quirlen und perfekt aufschäumen

– Für Drinks, Dips, Soßen, Milchschaum & Co.

– Mixbecher-Aufsatz mit Mess-Skala

– Edelstahl-Rührstab

– Gummierter Handgriff

Drinks & Co. wie die Profis mixen: Mit dem Mini-Handmixer von Rosenstein & Söhne verquirlt man die Zutaten zu perfekten, besonders cremigen Ergebnissen. So gelingen im Handumdrehen schaumige Frappes, raffinierte Dips, leckere Frucht-Shakes, köstliche Cocktails u.v.m.

Immer die richtige Leistung: Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen verrührt man die Zutaten stets optimal und schonend.

Alle Zutaten perfekt im Griff – dank Mixbecher mit integrierter Mess-Skala lässt sich alles in genau dosierter Menge hinzufügen. Nach der Arbeit dient der Messbecher als praktischer Schutzaufsatz für den Mix-Stab.

Komfortabel und geräuscharm: Dank rutschfester Gummierung hält man den neuen Mixer auch mit nassen Fingern immer sicher in der Hand. Der leistungsstarke Motor arbeitet besonders leise.

– Ideal für Drinks, Dips, Frappes, Soßen, Milchschaum, Babynahrung u.v.m.

– Mixbecher-Aufsatz mit Mess-Skala (10 – 80 ml)

– Zeit- und kraftsparende Zubereitung

– 2 Geschwindigkeits-Stufen

– Besonders leiser Motor

– Hochwertiger Edelstahl-Rührstab, Länge: 12,2 cm

– Ergonomisch geformter Handgriff mit rutschfester Gummierung

– Leistung: 30 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße (komplett mit Mixbecher): 28,5 x 5,8 x 5,5 cm, Gewicht: 370 g

– Handmixer inklusive Mixbecher-Aufsatz und deutscher Anleitung

Preis: 19,70 EUR

Bestell-Nr. NX-6274-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6274-3001.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/KehpGzFj

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.