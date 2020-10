Rosenstein & Söhne 3er-Set Vorratsbehälter im Retro-Look

Retro-Schick für die Vorräte in der Küche

– Nostalgisches Retro-Design in Altweiß

– Viel Stauraum

– Ideal für Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch

Der Hingucker in der Küche: Die drei Vorratsbehälter von Rosenstein & Söhne bieten nicht nur Stauplatz und Ordnung, sondern setzen auch schöne Dekoakzente im Retro-Look der 40er-Jahre.

Halten Gemüse länger frisch: Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch lieben eine dunkle und trockene Lagerung. In den Dosen mit Deckeln und Luftlöchern sind sie sicher gelagert und verderben nicht so schnell.

Besonders praktisch: Dank der Griffe an den Seiten des Vorratsbehälters sind sie angenehm leicht zu tragen. Das Material aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung bietet auch bei dem ein oder anderen Sturz Schutz und ist nicht so empfindlich wie beispielsweise Glas oder Keramik.

– Vorratsdosen mit Deckeln in drei Größen

– Vintage-Look: toller Hingucker im Küchenregal

– Je ein Aufdruck im Retro-Look auf jeder Dose: Potatoes (Kartoffeln), Onions (Zwiebeln) und Garlic (Knoblauch)

– Viel Stauraum: der größte Behälter fasst ca. 4 kg Kartoffeln

– Tragegriffe am Behälter für gute Griffigkeit

– Material: Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung

– Maße ohne Deckel (H x Ø): je 1x 24 x 24 cm, 20 x 15,5 cm und 13 x 12,8 cm

– Gesamtgewicht: ca. 1,5 kg

– EAN: 4022107369541

Preis: 22,81 EUR

Bestell-Nr. NX-4838-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4838-3013.shtml

Presseinformationen mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/QNBpGeTB

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.