Rosa-Alscher Gruppe treibt Bauvorbereitungen voran

München – Freiham Nord

München, 23.01.2020 – 2018 hatte die Rosa-Alscher Gruppe vier Baufelder in Freiham Nord erworben, auf denen nach Plänen des Hamburger Architekturbüro Störmer Murphy and Partners das zukünftige Stadtteilzentrum errichtet wird. Zwei dieser Flächen wurden im Frühjahr an die Münchner ISARIA Wohnbau AG veräußert, die dort in Partnerschaft mit der Rosa-Alscher Gruppe tätig wird. Auch jetzt im Winter sind Vorbereitungsarbeiten für dieses immense Bauprojekt im Gange. Parallel dazu haben die zuständigen Behörden bereits grünes Licht für die planmäßige Realisierung gegeben.

Die Baufeldfreimachung läuft

Die gegenwärtig in Freiham laufenden Arbeiten dienen der sogenannten Baufeldfreimachung. Darunter sind alle Maßnahmen zu verstehen, die die als Bauland vorgesehene Fläche reif für die Errichtung von Gebäuden mit insgesamt 90.000 m2 Geschossfläche rund um den zentralen Mahatma-Gandhi-Platz machen. Dazu wird Erdboden bis in eine Tiefe von rund einem Meter abgetragen. Dabei untersuchen Spezialisten das Feld auf archäologische Relikte, Kampfmittel und Altlasten. Erst wenn solche Bodenfunde auszuschließen sind, kann die Baugenehmigung erteilt werden und dürfen die Bagger mit dem Ausheben der Baugruben für die zweigeschossigen Tiefgaragen beginnen.

Mag die Aushubtiefe bei der Baufeldfreimachung auch gering erscheinen, so werden immerhin auf den Baufeldern der Rosa-Alscher-Gruppe stattliche 13.000 m2 Erde bewegt. Die Arbeiten werden fachtechnisch vom federführenden Münchner Ingenieurbüro Campus begleitet, das mit archäologisch und ökologisch versierten Büros kooperiert. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Gebrüder Huber Bodenrecycling aus Neuried. Bereits vor der Baufeldfreimachung wurden an mehreren Stellen Bohrproben entnommen, um Bodenaufbau, Gründungsfähigkeit, Grundwasserstand sowie möglicherweise dort lagernde Schadstoffe zu erkunden.

Und auch die Sickerfähigkeit des Bodens wird mittels einer Baggerschürfen genannten Technik analysiert. Spätestens Ende März, wenn die Brutzeit der in dieser Region heimischen Vögel einsetzt, werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Positiver Bauvorbescheid für optimierten Architektenentwurf

Grundlage der Planung ist der Siegerentwurf des im Winter 2019 stattgefundenen Realisierungswettbewerbs von Störmer Murphy and Partners Architekten. Die Weiterplanung dieses Entwurfs, bei der die Flächen nochmals optimiert werden konnten, wurde inzwischen von der Bauaufsichtsbehörde mit einem positiven Bauvorbescheid baurechtlich abgesichert. Auf dieser Basis wird in den kommenden Monaten die Baueingabe erfolgen.

Rosa-Alscher Gruppe auf der 31. MIPIM

Auch abseits ihrer Münchner Zentrale ist die Rosa-Alscher-Gruppe aktiv: Wie jedes Jahr wird das Unternehmen auf der MIPIM am Stand der Landeshauptstadt München vertreten sein (Stand R7.G16 in Halle Riviera 7). Die Marche International des Professionnels de l’immobilier in Cannes ist die weltweit führende Messe für die Bereiche Büro-, Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Betriebansiedlungen und findet dieses Jahr vom 10. bis 13. März statt.

Weitere Presseinformationen bei:

Sophia Schwarzmaier

Münchener Grundbesitz und Development GmbH

ein Unternehmen der Rosa-Alscher Gruppe

Walter-Gropius-Str. 23

80807 München

Tel: +49 89 98 24 94 – 54

E-Mail: S.Schwarzmaier@muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher-gruppe.de

Die ROSA-ALSCHER Gruppe verwirklicht seit Jahrzehnten bemerkenswerte Architektur und prägende Projekte im Münchener Stadtbild. Höchste Bauqualität schafft dabei Immobilienobjekte und Investitionswerte, die sich ästhetisch anspruchsvoll, aber auch funktional und ökonomisch zeigen. Planen heißt für die zur Gruppe gehörenden Büros,

SAM Architekten und SAM Plantech, allerhöchste Präzision und Kreativität. Von der Projektskizze bis zur detaillierten Ausführungsplanung. Entwickeln ist die zweite wichtige Saule der ROSA-ALSCHER Gruppe: Mit Herz und Verstand werden die Projekte von der Grundstücksbeschaffung bis zur Übergabe der nachhaltigen, renditestarken Immobilie vorangetrieben. Realisieren von Visionen – das schafft Dr. Alexander Rosa-Alscher mit seiner Gruppe, die alle Schritte der Bauentstehung begleitet: Die Firmenstruktur verbindet sämtliche Planungsleistungen aus einer Hand und schafft dabei eine stadtprägende Architektur.

