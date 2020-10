Ronny Kazyska jetzt Master of Science in Real Estate Valuation

Frankfurt am Main. Ronny Kazyska hat sein berufsbegleitendes Studium an der Hochschule Anhalt in Bernburg zum Master of Science in Real Estate Valuation in diesem Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Hochschule Anhalt in Bernburg gilt als die führende Universität in der Lehre von Immobilienbewertung in Deutschland mit einem Fokus auf Investment Immobilien im In- und Ausland. Der Masterabschluss stellt nach einem vorherigen berufsbegleitenden Studium zum Bachelor of Arts in Real Estate an der privaten Steinbeis Hochschule in Berlin den zweiten immobilienspezifischen akademischen Grad für ihn dar. Vor der berufsbegleitenden universitären Ausbildung absolvierte er bereits eine Berufsausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sowie zum Diplom-Immobilienwirt (DIA).

Ronny Kazyska ist bundesweiter Immobilienmakler und Wertgutachter von Investment Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich dabei sowohl auf sämtliche Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Büro-, Einzelhandels- oder Industrieimmobilien als auch auf Wohnimmobilien wie Zinshäuser bzw. Wohn- und Geschäftshäuser. Der Geschäftssitz befindet sich in Frankfurt am Main und die Firma agiert aufgrund eines exzellenten Investorennetzwerks in allen wichtigen Großstädten Deutschlands. Eine Vielzahl von Immobilien-Transaktionen konnten bereits erfolgreich begleitet bzw. vermittelt werden. Ronny Kazyska ist wirtschaftlich eigenständig bzw. frei von Interessen Dritter, das heißt weisungs-, versicherungs- und bankenunabhängig.

