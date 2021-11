Rollator und Elektromobil auf Deutschem Seniorentag kostenlos leihen

13. Deutscher Seniorentag mit Sanivita und MeinHilfsmittel.de

Unter dem Motto „Wir. Alle. Zusammen.“ findet im Hannover Congress Centrum HCC vom 24. – 26.11. der 13. Deutsche Seniorentag statt. Die Ludwig Bertram GmbH wird mit Sanivita und dem Service-Angebot von MeinHilfsmittel.de vertreten sein.

Mit 150 Einzelveranstaltungen und einer Messe mit insgesamt 170 Ausstellern wird den Besuchern an drei Tagen im November ein umfangreiches Programm geboten. Damit auch mobilitätseingeschränkte Besucher bequem von A über B nach C kommen, bietet Ludwig Bertram mit dem Angebot von MeinHilfsmittel.de einen komfortablen Service an: „Damit getreu des Mottos wirklich alle zusammenkommen können, bieten wir mobilitätseingeschränkten Personen die Möglichkeit, sich kostenlos einen Rollator der RUSSKA vital Familie oder ein Elektromobil unseres Kooperationspartners Mobilis zu leihen“, so Thomas Ritter, Geschäftsführer der Ludwig Bertram GmbH.

Interessierte Besucher finden Sanivita und MeinHilfsmittel.de an Stand EB03.

MeinHilfsmittel.de: Neue Plattform zur Miete von Hilfsmitteln

Benötigte Hilfsmittel und Mobilitätshilfen überall verfügbar machen – über die Festtage zum Besuch bei der Familie, aber auch im Urlaub und auf Reisen, bei Kuraufenthalten und wo immer notwendig – dieser Service wird über die Internetplattform MeinHilfsmittel.de angeboten. Die Hilfsmittel werden von einem deutschlandweiten Netzwerk von Sanitätshäusern und Reha-Fachbetrieben bereitgestellt. Die Plattform MeinHilfsmittel.de ermöglicht eine einfache Kontaktaufnahme zwischen den teilnehmenden Fachgeschäften vor Ort und den Interessenten.

Sanivita ist der Online-Shop des Fachgeschäfts vor Ort

Die Marke Sanivita verbindet die Kompetenzen des medizinischen Fachhandels als Einkaufs- und Beratungsort ganz in der Nähe mit den Vorteilen des Versand- und Online-Handels. Sanivita bietet, in Kooperation mit medizinischen Fachgeschäften vor Ort, meist Sanitätshäuser oder Gesundheitszentren, eine engmaschige Versorgung mit hochwertigen und bedarfsgerechten Produkten. Diese erleichtern ihren Anwendern den Alltag und können Mobilität und Eigenständigkeit verbessern oder zurückgeben.

Vielfältige Möglichkeiten mit Elektromobilen von Mobilis

Elektromobile von Mobilis unterstützen bei einem aktiven und selbstständigen Leben. Einkaufen gehen, Ausflüge machen, sich frei und ungehindert bewegen zu können – das gehört zum Alltag und zum Leben einfach dazu! Vom idealen Elektromobil für den Innenbereich, dem kleinen, wendigen und leicht zerlegbaren Dreirad bis hin zum flinken, voll gefederten Spitzenmodell mit viel Komfort: Die Elektromobile von Mobilis sind so verschieden wie die persönlichen Ansprüche und bieten Fahrvergnügen für fast alle Anforderungen!

Honorarfreies Bildmaterial: www.tower-pr.com/russka

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

