Rockwell Automation veröffentlicht Quartalszahlen für das erste Quartal 2020

Düsseldorf, 14. Februar 2020 – Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) hat seine Finanzzahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Dieses endet mit 1.684,5 Millionen US-Dollar, einem Plus von 2,6 Prozent gegenüber 1.642,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Das organische Umsatzwachstum schrumpfte um 1,0 Prozent. Effekte aus der Währungsumrechnung verringerten den Umsatz um 0,9 Prozent und Zukäufe erhöhten den Absatz um 4,5 Prozent.

„Trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds für die Industrie sind unser Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Quartal besser als wir erwartet hatten. Zuwächse verzeichneten wir in der Automobil- und Halbleiterindustrie sowie durch eine positive Entwicklung in China. Unser Umsatz im ersten Quartal umfasste auch ein starkes zweistelliges Wachstum in den Bereichen Information Solutions und Connected Services, sowie einen maßgeblichen Beitrag unserer anorganischen Investitionen“, berichtet Blake D. Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. „Unsere Unternehmensbilanz bleibt weiterhin stabil und wir treiben unsere Entwicklungen stetig voran, um unsere strategischen Ziele zu erreichen.“

Die vollständige Pressemeldung (in englischer Sprache) finden Sie unter: https://ir.rockwellautomation.com/press-releases/press-releases-details/2020/Rockwell-Automation-Reports-First-Quarter-2020-Results/default.aspx

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

