Rockwell Automation und Kezzler bieten gemeinsam cloudbasierte End-to-End-Lösungen für die industrielle Rückverfolgbarkeit an

Fortschrittliche Track-and-Trace-Plattform erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verbessert Produktqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Düsseldorf, 18. August 2021 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen, gibt eine Partnerschaft mit Kezzler AS, einer cloudbasierten Plattform für Produktdigitalisierung und Rückverfolgbarkeit, bekannt. Hersteller werden dabei unterstützt, den Weg ihrer Produkte von der Rohstoffquelle bis zum Point-of-Sale oder darüber hinaus mithilfe von cloudbasierten Supply-Chain-Lösungen zu erfassen, die sich auf die Rückverfolgbarkeit von Produkten konzentrieren. Das kombinierte Angebot ist ideal für Branchen wie Biowissenschaften, Lebensmittel und Getränke sowie verpackte Konsumgüter, die sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Erfüllung von Verbrauchererwartungen in Bezug auf beispielsweise Produktqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit konzentrieren.

Die Supply-Chain-Kompetenz von Rockwell Automation wird mit den Technologien von Kezzler zur Rückverfolgbarkeit kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, Lieferanten, Produktion, Logistik und Verbraucher in einer Plattform für Echtzeit-Rückverfolgbarkeit zusammenzuführen. Die cloudbasierte Lösung von Kezzler bietet Flexibilität bei der Integration und einen einfachen Zugriff auf bestehende Aufzeichnungssysteme, die ein breites Spektrum an Technologien von unveränderlichen Ledgern ( Blockchain) bis hin zu herkömmlichen Datenbanken umfassen.

Die beiden Unternehmen können auch eindeutige Kennungen erzeugen, die zur digitalen Identifizierung und Verfolgung von Produkten von der Erstellung bis zum Verbrauch verwendet werden können. Rockwell und Kezzler können zum Beispiel die Daten bereitstellen, die Hersteller benötigen, um den gesamten ökologischen Fußabdruck pro hergestelltem Produkt zu aggregieren. Diese Daten können anschließend für Nachweise und Verbesserungen verwendet oder direkt über das Produkt an die Verbraucher weitergegeben werden, so dass ein Unternehmen Nachhaltigkeitspraktiken als Wettbewerbsvorteil nutzen kann.

Sobald die kürzlich angekündigte Übernahme von Plex Systems abgeschlossen ist, plant Rockwell Automation, die cloudnativen Track-and-Trace-Funktionen von Plex mit den End-to-End-Fähigkeiten von Kezzler zu integrieren, um so Supply-Chain-Transparenz und -Management-Fähigkeiten zu bieten, die sowohl breit als auch tief in der Funktionalität sind.

„Unsere Partnerschaft mit Kezzler wird für mehr Transparenz in der Supply Chain sorgen, um Sicherheits- und Qualitätskontrollmaßnahmen zu verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und ESG-Ziele mit cloudbasierten Technologien zu erreichen, die einfach zu implementieren und zu nutzen sind“, erklärt Matt Fordenwalt, Rockwell Vice President und General Manager, Systems & Solutions Business. „Durch die Kombination unserer Technologie und unserer Expertise mit der von Kezzler können wir schnell eine Serialisierungslösung entwickeln und liefern, die mit fortschrittlicher cloudnativer Software an die spezifischen Geschäftsanforderungen angepasst ist.“

Rockwell und Kezzler haben bereits Rückverfolgbarkeitslösungen für Kunden wie FrieslandCampina, eines der größten Molkereiunternehmen der Welt, entwickelt. Durch die Erstellung eindeutiger QR-Codes auf jedem seiner Friso-Säuglingsnahrungsprodukte kann das Unternehmen nun seine Produkte vom Landwirt bis zum Verbraucher verfolgen. Die Verbraucher können die Codes auch scannen, um die Echtheit zu überprüfen und mehr über das Produkt und seine Herkunft zu erfahren.

„Gemeinsam können wir Herstellern helfen, alle Punkte der Reise eines Produkts zu verbinden, angefangen bei der Entstehung bis hin zum Verkauf, dem Verbrauch und sogar dem Recycling“, erklärt Christine C. Akselsen, CEO von Kezzler. „Die Verknüpfung von vor- und nachgelagerten Daten schafft eine echte End-to-End-Rückverfolgbarkeit mit einem einzigen Datenspeicher für jedes Produkt.“

Kezzler tritt dem Rockwell Automation Digital Partner Program bei, einer zentralen Ressource für erstklassige digitale Lösungen, die Kunden bei der Steuerung und Vereinfachung der digitalen Transformation ihrer Fertigungsprozesse unterstützen soll.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 24.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

