Rockstone Research: Goldene Zeiten beginnen für Tocvan schon direkt Anfang 2022

Gestern sprach ich mit Brodie Sutherland, dem Chefgeologen von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64). Der wichtigste Punkt war, dass er darüber sprach, wie das Unternehmen den Aktienhandel an der kanadischen Börse in Schwung bringen wird. Ab Mitte Januar – zu welchem Zeitpunkt ein starker Newsflow mit Laborergebnissen vom Trenching und Bohrprogramm beginnt – plant Tocvan nicht nur eine Marketing-Offensive in Kanada. Er erwartet nämlich, dass zahlreiche Institutionelle (Broker und Investmentbanken) die Tocvan-Aktie an der Börse kaufen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63328/IRW74_Rockstoneresearch_22122021.001.jpeg

Während den letzten Tagen legte Brodie hierfür das Fundament. Er sprach mit sage und schreibe über 30 institutionellen Investoren aus Bereichen wie Brokerage, Investmentbanking und Fonds. Ein Broker ist im Prinzip wie ein Banker mit rund 100 Kunden, die er betreut. Und das Ergebnis sei „overwhelmingly good“ (überwältigend gut) gewesen, da ca. 90% der Investoren „genuinely interested“ – also ernsthaft interessiert“ waren, bei Tocvan einzusteigen und eine Position aufzubauen. Brodie hielt stundenlange 1-zu-1 Videokonferenz-Gespräche mit den Institutionellen, wobei es ihnen besonders gefiel, dass beim Start des 2. Bohrprogramms die Aktie noch bei $0,35 notierte und nach dem Veröffentlichen der Ergebnisse bis Juli 2021 auf $1,65 anstieg. Dass die Aktie seitdem auf die $1er Marke korrigierte, bewerteten die meisten Gesprächspartner als „Chance für künftiges Wachstum“.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL mit Gold- und Silberpreis-Analysen für 2022:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5946-Goldene-Zeiten-beginnen-fuer-Tocvan-schon-direkt-Anfang-2022

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63328/IRW74_Rockstoneresearch_22122021.002.png

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 31.578.701

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63328/IRW74_Rockstoneresearch_22122021.003.png

Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,96 CAD (21.12.2021)

Marktkapitalisierung: $30 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63328/IRW74_Rockstoneresearch_22122021.004.png

Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,652 EUR (21.12.2021)

Marktkapitalisierung: €21 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am Titelbild wurden von New Africa erworben.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.