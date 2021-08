Rockstone Research: Golden Dawn Minerals startet durch! – Das angekündigte 50.000 m Bohrprogramm beginnt direkt mit 4000 m in den zuvor produzierenden Minen Golden Crown und JD

– Eines der größten Bohrprogramme Kanadas startet!

– Goldpreis steigt stark an: Perfekte Rahmenbedingungen für Golden Dawn Minerals Inc.

Insider kauft massenweise Aktien

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61119/Rockstone-research_240821.001.jpeg

Golden Dawn Minerals Inc. (TSX.V: GOM / Frankfurt: 3G8C / WKN: A2PM22) verkündete heute in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen ein riesiges Bohrprogramm mit bis zu 50.000 Meter Länge startet. Das entspricht mehreren hundert Bohrlöchern auf zahlreichen Grundstücken von Golden Dawn im Süden von British Columbia, Kanada. Anfang September sollen die ersten Bohrungen auf den Grundstücken Golden Crown und JD stattfinden, die sich beide in unmittelbarer Nähe zur Greenwood-Verarbeitungsanlage befinden, die Golden Dawn ebenfalls zu 100% besitzt.

Anfang August verkündete Golden Dawn die lang erwartete Nachricht, seine Greenwood-Verarbeitungsanlage wieder produktionsbereit zu machen. Seitdem befindet sich die Aktie in einem neuen Aufwärtstrend, der noch viel Spielraum nach oben hat. Denn mit aktuell nur 44 Mio. Aktien im Markt und einem Aktienkurs von $0,205 liegt die Börsenbewertung bei nur $9 Mio. CAD

VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5900-Golden-Dawn-Minerals-startet-durch

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61119/Rockstone-research_240821.002.png

Golden Dawn Minerals Inc.

Telefon: +1 604 221 8936

Email: office@goldendawnminerals.com

www.goldendawnminerals.com

Aktien im Markt: 43.739.002

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61119/Rockstone-research_240821.003.jpeg

Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,205 CAD (23.08.2021)

Marktkapitalisierung: $9 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61119/Rockstone-research_240821.004.png

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 3G8C / A2PM22

Aktueller Kurs: €0,14 EUR (23.08.2021)

Marktkapitalisierung: €6 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., Golden Dawn Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Der CEO von Ximen Mining ist gleichzeitig auch CEO von Golden Dawn Minerals, sodass Ximen ggf. auch von einer Aktienkursaufwertung von Golden Dawn profitieren kann. Die hiesigen Ausführungen sollten daher nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am Titelbild wurden von Shutterstock erworben.

