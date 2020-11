Rochstone Research: Ximen Mining ist für 4 Wochen täglich 12-mal auf BNN Bloomberg TV zu sehen

Tag 1: +30%

Gestern, als der Goldpreis ein fulminantes Comeback feierte und um $50 anstieg, lief der folgende Fernsehspot von Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; Frankfurt: 1XMA, WKN: A2JBKL) beim nordamerikanischen Sender BNN Bloomberg:

https://youtu.be/o543LQ1AYCY

Die Ximen-Aktie konnte im gestrigen Handelsverlauf an der kanadischen Heimatbörse von $0,37 auf bis zu $0,55 ansteigen (+49%). Mit einem Tagesvolumen von 308.000 Aktien lag der Schlusskurs bei $0,48 (+30% im Vergleich zum Vortag). In Deutschland wurden gestern ebenfalls stattliche 207.675 Aktien gehandelt (Schlusskurs 0,313 EUR an der Tradegate).

Nach Anfrage beim Unternehmen soll der 30-Sekunden-Werbespot insgesamt 12-mal am Tag im Fernsehen (nicht online!) ausgestrahlt werden – und zwar einen ganzen Monat lang bzw. die nächsten 30 Tage, also auch am Wochenende.

Fazit

• Wenn das Unternehmen schon beim 1. Tag der Ausstrahlung so gut bei den Zuschauern ankommt und die Aktie so stark performt, dann sollten die nächsten Wochen spektakulär werden, insbesondere wenn in dieser Zeit erfreuliche News von Ximen veröffentlicht werden, wie z.B. die erfolgreiche Instandsetzung der hochgradigen Kenville Gold-Untergrundmine (siehe hier) oder Bohrergebnisse von Ximens anderen ultrahochgradigen Goldprojekten (siehe hier).

…

VOLLSTÄNDIGER REPORT:

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5758-Ximen-Mining-ist-fuer-4-Wochen-taeglich-12-mal-auf-BNN-Bloomberg-TV-zu-sehen

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54109/IRW382020-11-06.002.png

Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 68,599,684

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54109/IRW382020-11-06.003.png

Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (05.11.2020)

Marktkapitalisierung: $33 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54109/IRW382020-11-06.004.png

Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,313 EUR (05.11.2020)

Marktkapitalisierung: €22 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.

