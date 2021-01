Robust gegen Sonne, Staub und Wasser

Ormazabal bietet neue Schaltfeldoption für Außenanwendungen

Die Schaltfelder der Ormazabal-Produktfamilien cgm.3, cgm.800 und cgmcosmos können jetzt auch optional für die Außenaufstellung ausgestattet werden. Mit der Neuerung geht der Experte für Energieverteilung auf die spezifischen Anforderungen im Bereich Erneuerbare Energien ein. Zudem sind die Freiluftschaltfelder auch für Industrieanwendungen interessant.

Die Lösung ist für den Betrieb unter normalen Betriebsbedingungen im Freien ausgelegt, wie in der Norm IEC 62271-1 und IEEE definiert. Das Design der Schaltfelder gewährleistet deren ordnungsgemäßen Betrieb und Haltbarkeit sogar in korrosiven Umgebungen (High-Corrosion-Resistance) sowie in Bereichen mit hoher Sonneneinstrahlung von bis zu 1.200 W/m². Die Schaltfeldoption für die Außenaufstellung entspricht dem Schutzgrad IP 54 (IEC 60529) gegen das Eindringen von äußeren Einflüssen wie Staub oder Wasser. Optional ist sie auch mit höherem Schutzgrad IP55 erhältlich.

Ormazabal bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten mit 2-, 3- und 4-feldigen Blockschaltanlagen für Anwendungen von bis zu 40,5 kV und bis zu 800 A an. Diese werden den speziellen Kundenanforderungen entsprechend angepasst. Für die Druckentlastung stehen zwei Optionen zur Verfügung: Druckentlastung in den Kabelschacht und Druckentlastung nach oben, beide mit Störlichtbogenqualifikation bis IAC AFLR 25 kA 1 s nach IEC 62271-200. Die Abmessungen der Freiluftschaltanlage entsprechen in etwa denen von Innenraumschaltfeldern. Durch die leichte und kompakte Bauweise ist die Lösung transport- und handhabungsfreundlich. Auf Wunsch liefert Ormazabal die Schaltanlage auch zusammen mit Transformator und Niederspannung als Komplettpaket für die Freiluftaufstellung via Plug-and-Play vor Ort.

Gema Cozar, Marketing Manager bei Ormazabal, erklärt dazu: “Wir haben die Lösung für Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien entwickelt, denn diese weisen oft besondere Betriebsbedingungen auf, beispielsweise eine hohe Sonneneinstrahlung in Photovoltaik-Parks. Die Anwendung ist aber auch denkbar für die Industrie, dort, wo die Freiluftaufstellung von Mittelspannungsschaltanlage und Transformator auf dem

Werksgelände gefragt ist.”

Ormazabal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schaltanlagen, kompletten Transformatorstationen und Verteiltransformatoren für die Mittelspannung. Mehr als 2.200 Mitarbeiter in über 100 Städten auf fünf Kontinenten sorgen mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für eine sichere Energieverteilung. Ormazabal gehört zu Velatia, familiengeführt und mit Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Der Sitz der deutschen Fertigungs- und Vertriebsgesellschaften von Ormazabal in Krefeld ist zugleich Headquarter der Region Zentraleuropa. Mit lokalem Knowhow und globaler Erfahrung bietet die Ormazabal GmbH hier zukunftsweisende Lösungen rund um die Energieverteilung. Als Projektpartner u. a. für Energieversorger, Planer und Installateure geht der Anbieter flexibel und pragmatisch auf individuelle Kundenwünsche ein und unterstützt Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. Die Produkte von Ormazabal kommen z. B. im Bereich Energieversorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, in der Kunststoff- und Autoindustrie, an Flughäfen, Bahnhöfen, Krankenhäusern oder auch Fußballstadien zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ormazabal.com/de

