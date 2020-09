RingCentral kommt mit eigenem Data Center und Data Residency-Angebot nach Deutschland

Führender Anbieter für Cloud-basierte Kommunikation eröffnet neues Büro in Hamburg

Belmont, Kalifornien (USA) – 23. September 2020 – RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), ein führender Anbieter von globalen Cloud-Kommunikations-, Kollaborations- und Contact Center-Lösungen für Unternehmen, startet jetzt in Deutschland mit seiner Unified Communications-Plattform. Diese bietet Unternehmen Team-Messaging-Funktionalitäten, Videomeetings und ein Cloud-basiertes Telefonsystem. RingCentral betreibt dafür ein neues Data Center in Frankfurt am Main und eröffnet gleichzeitig sein erstes Büro in Deutschland am Standort Hamburg.

Im Zuge der kontinuierlichen globalen Expansion von RingCentral ist Deutschland ein strategisch wichtiger Standort für das Unternehmen. Das neue Rechenzentrum in Deutschland ermöglicht die Einhaltung lokaler regulatorischer Richtlinien und Gesetze. RingCentral bietet seinen Kunden die lokale Speicherung ihrer Daten, die Möglichkeit, Endgeräte im Land zu registrieren, und Sprach- und Videoanrufe lokal zu halten. Das neue Rechenzentrum wird Nutzern auch Zugang zu lokalen Telefonnummern und Notfalldiensten unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften ermöglichen. Alle Teamnachrichten, Voicemails, Audio- und Videoaufzeichnungen, Anrufprotokolle, Faxe und Analysedaten werden ebenfalls lokal gespeichert.

Des Weiteren erfüllt RingCentral als Anbieter von Cloud-Kommunikation und Kollaborations-Tools die Anforderungen des Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) der Europäischen Union. Dieser Anforderungskatalog wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Grundlage für Sicherheitskontrollen entwickelt.

“Wir haben uns immer darauf konzentriert, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Kommunikation mithilfe von Cloud-Lösungen zu unterstützen, damit ihre Mitarbeiter von überall aus produktiv arbeiten können. Die aktuelle Situation hat den Bedarf an einer Lösung beschleunigt, die einfach zu bedienen, skalierbar, vertrauenswürdig und sicher ist”, erläutert Ashu Varshney, Senior Vice President, Service Operations and Security bei RingCentral, und ergänzt: “Wir freuen uns, unseren Kunden in Deutschland eine Unified Communications-Lösung anbieten zu können, die es ihnen ermöglicht, unabhängig von Branche und Standort nahtlos zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.”

RingCentral bietet seinen Kunden eine Cloud-basierte Unified Communications-Plattform, die Team-Messaging, Videokonferenzen und Cloud-Telefonie in einer einzigen Anwendung miteinander verbindet. In der offenen API-Plattform sind bereits über 4.000 Services und Anwendungen integriert, darunter die Business-Apps von Google, Microsoft und Salesforce. RingCentral ermöglicht es Unternehmen durch die Zusammenführung ihrer Kommunikationsdienste, ihre Produktivität zu steigern und Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Über RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) ist ein führender Anbieter von Lösungen für Cloud-basiertes Message Video Phone™ (MVP), Kundenbindung und Contact Center für Unternehmen weltweit. Die RingCentral-Plattform ist flexibler und kostengünstiger als herkömmliche On-Premises PBX- und Videokonferenzsysteme, die sie ersetzt, und ermöglicht es den heutigen mobilen und verteilt-arbeitenden Mitarbeitern die Kommunikation, Zusammenarbeit und Verbindung über jeden Modus, jedes Gerät und jeden Standort. Die offene Plattform integriert führende Geschäftsanwendungen von Drittanbietern und ermöglicht Kunden eine einfache Anpassung von Geschäftsabläufen. Der Firmensitz von RingCentral ist in Belmont, Kalifornien, und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen weltweit.

