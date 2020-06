revolt Windgenerator für 12-Volt-Systeme, 300 Watt

Versorgt einen jederzeit & überall mit sauberer Energie

– 6-Blatt-Windgenerator für 12-V-Systeme

– Empfohlener Laderegler: NC-5699

– Rotation: bis zu 900 U/min

– Hohe Lebensdauer bis zu 10 Jahren

Jetzt liefert Windkraft umweltfreundliche Energie frei Haus! Mit dem Windgenerator von revolt für 12-Volt-Systeme und einem passenden Laderegler (nicht im Lieferumfang) lässt sich Wind in nutzbaren Strom für Ladegeräte, Notebooks, Beleuchtung und mehr wandeln. Eine Investition, die sich wirklich lohnt!

Man kann bequem dort Strom schaffen, wo keiner ist: Unter der Woche lässt sich die Autobatterie mit Windkraft laden. Am Wochenende sorgt der Generator für reichlich Power beispielsweise für angenehme Beleuchtung bei der Gartenparty und lädt Notebooks & Co.

Auch Camper und Caravan-Freunde dürfen sich freuen: Windkraft lädt die Akkus des Campers auf und verhindert so eine Tiefentladung. So kann man getrost das Handy oder Smartphone über den 12-V-Stecker laden, ohne zwischendurch den Motor laufen zu lassen.

Prima Idee auch für Boote mit Elektromotor: Einfach das Windrad auf das Bootshaus stellen, schon lädt man den Akku einfach vor Ort. Egal wie abgelegen das Bootshaus steht: Beim nächsten Ausflug sind die Akkus fit für eine Tour.

– 6-Blatt-Windgenerator mit 12 V Wechselstrom / AC

– Empfohlener Laderegler zur Umwandlung in Gleichstrom / DC: NC-5699 (bitte dazu bestellen)

– Nennleistung: 300 Watt

– Maximaler Ladestrom: 25 A

– Rotation: bis zu 900 U/min

– Hohe Lebensdauer bis zu 10 Jahren

– Galvanisierte Oberflächen und robuster Kunststoff

– Minimale Windgeschwindigkeit: 2,5 m/s

– Optimale Windgeschwindigkeit: bis zu 12,5 m/s

– Schutz gegen Überdrehen (elektromagnetische Bremse)

– Arbeitsbereich: -40 bis +70 °C

– Anschluss: 3-phasiger Drehstrom

– Montage-Halterung: Ø 32 mm

– Rotordurchmesser: 1.050 mm

– Länge: 62 cm

– Gewicht: 5,6 kg

Preis: 337,95 EUR

Bestell-Nr. NC-5698-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC5698-3034.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/6HhJGmiK

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.