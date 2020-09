revolt Smartes Heizkörperthermostat

Mit der Wohlfühltemperatur heizen

– Bequeme Steuerung von weltweit per App

– Sofort einsetzbar mit individueller Programmierung

– Per Sprachsteuerung kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assisant

– Automatischer, manueller und Anti-Gefriermodus einstellbar

– Mit Fenster-Offen-Erkennung zum Absenken der Temperatur

– ZigBee-Gateway für Internet-Anbindung

Heizkosten um bis zu 30 % senken! Die Räume werden nur beheizt, wenn man wirklich zu Hause ist. Für nachts nutzt man die automatische Absenkung. Ideal für Häuser mit neuen und älteren Energiestandards.

Komfortable Programmierung über das Smartphone: Das Thermostat von revolt lässt sich per ZigBee-Gateway und kostenloser App ganz bequem steuern – sogar weltweit. Man legt einfach die individuellen Heizzeiten und Wunschtemperaturen fest. Schon hat man immer die richtige Raumwärme.

Noch bequemer per Sprachbefehl: Über Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri lässt sich das Thermostat einfach per Zuruf vom Sofa oder Bett aus steuern. Einfach liegen bleiben – bequemer geht es kaum.

Flexibel wie das Leben: Kommt man doch einmal früher nach Hause, regelt man die Temperatur einfach manuell hoch. Und die automatische Fenster-auf-Erkennung senkt die Heizleistung kurzfristig ab. So verschwendet man keine Energie mehr beim Lüften.

Leichte Montage ohne Spezial-Werkzeug: Der Heizkörper lässt sich im Handumdrehen aufrüsten – ohne Wasser abzulassen oder in die Heizanlage einzugreifen. Und ohne einen Handwerker zu beauftragen!

– Smartes Heizkörperthermostat

– Weltweite Steuerung per kostenloser App

– Gewinner des Red Dot Design Awards 2019

– Sofort einsetzbar durch voreingestellte Programmierung

– Individuelle Programmierung der Heizzeiten möglich, bis zu 9 Heiz-/Absenkphasen pro Tag

– 3 Betriebs-Modi wählbar: Automatik, manuell, Anti-Frost

– Raumtemperatur-Einstellung von 5 bis 30 °C (auf 0,5 °C genau)

– Energiesparend dank Fenster-Offen-Erkennung

– Extragroßes LCD-Display zur Anzeige von Temperatur und Betriebs-Modus

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standards IEEE 802.15.4

– Anschlussmöglichkeit für Steuereinheit mit ZigBee und App

– Weltweite Steuerung per ZigBee-Gateway und kostenloser App “Elesion” für iOS und Android: für komfortable Programmierung und Bedienung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Heizungsthermostat per Echo, Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Heizkörperthermostat inklusive Feststellring, Adapter und Anleitung

ZigBee-Gateway RC-290.zigbee

– Steuert kabellos bis zu 100 kompatible Smart-Home-Geräte, z.B. Thermostate, Schlösser und Sensoren

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Einfach per Netzwerk-Kabel an Router anschließen

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: zur weltweiten Kontrolle und Steuerung kompatibler Endgeräte im Smart Home

– Geringer Energieverbrauch dank ZigBee-Protokoll

– Anschlüsse: RJ-45, Micro-USB

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 90 x 90 x 23 mm, Gewicht: 75 g

– Steuereinheit inklusive Netzwerk-Kabel, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 62,57 EUR

Bestell-Nr. NX-4915-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4915-3103.shtml

Auch als Sets verfügbar:

revolt 3er-Set Heizkörperthermostate mit App, Sprachsteuerung, ZigBee-Gateway

Preis: 124,20 EUR

Bestell-Nr. NX-4916-625

revolt 5er-Set Heizkörperthermostate mit App, Sprachsteuerung, ZigBee-Gateway

Preis: 188,81 EUR

Bestell-Nr. NX-4917-625

Zusätzliche Heizkörper-Thermostate

revolt Smartes Heizkörperthermostat mit App-Steuerung mit Sprachsteuerung

Preis: 36,73 EUR

Bestell-Nr. NX-4911-625

revolt 3er-Set smarte Heizkörperthermostate mit App-Steuerung, Sprachsteuerung

Preis: 99,35 EUR

Bestell-Nr. NX-4914-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/MNhpmVPm

