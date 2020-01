revolt Mobiles Solarpanel mit monokristallinen Zellen

Eigenen Strom erzeugen und Geld sparen

– Höchste Effizienz auf kleinem Raum

Den eigenen Strom erzeugen: Der mobile Solarkollektor von revolt versorgt einen völlig

netzunabhängig mit Strom – im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot. Einfach an

einen Laderegler oder an eine 12-V-Batterie anschließen. Und los geht’s!

Extrem hoher Wirkungsgrad: Monokristalline Solarzellen sind die aktuell effektivsten Solarzellen.

Auch ihre Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Es lassen sich gleich mehrere Solarmodule verbinden und so Strom für viele verschiedene Geräte

auf einmal erzeugen!

– Monokristallines Photovoltaik-Panel: höchste Effizienz auf kleinem Raum

– Ideal für Garten, Balkon, Garagendach, Wochenendhaus, Wohnmobil, Camping, Boot,

Berghütte

– Zum Anschluss an Laderegler oder eine 12-Volt-Batterie (bitte dazu bestellen)

– Leistung: 110 Watt

– Leerlaufspannung: 21,6 Volt

– Kurzschluss-Strom: 6,6 A

– Nennstrom: max. 6,24 A

– Spannung im bestmöglichen Betriebspunkt (UMPP): 17,8 Volt

– Extralanges Anschlusskabel: 5 m

– Temperaturbeständig: -40 bis 85 °C

– Maße Solarpanel: ca. 63 x 96 cm, Gesamtmaße: 66,4 x 100,6 x 3,5 cm, Gewicht: 6,2 kg

– Monokristallin-Solarpanel inklusive Anschlusskabel und deutscher Anleitung

Preis: 132,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6199-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6199-3034.shtml

Auch im Bundle zusammen mit dem „revolt Solar-Konverter & Powerbank, 216 Ah, 800 Wh, 230 V, 12 V, USB, 1.000 Watt“ erhältlich für

799,95 EUR statt Einzelpreis 832,90 EUR, unter der Bestellnummer NX-6277-625.

