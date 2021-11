revolt Intelligentes 2-Port-USB-Netzteil, USB A & C, QC4.0

Auch modernste Mobilgeräte besonders schnell und sicher aufladen

– Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten

– Quick-Charge- und Super-Charge-Ladefunktion für kompatible Geräte

– Automatische Ladestrom-Anpassung: bis zu 20 Volt und 30 Watt

– Unterstützt das neue Ladeprotokoll vom iPhone 12

– Auch für MacBook, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

– LED-Anzeige für Spannung und Ladestrom

Schnelle Energie für mehrere Geräte auf einmal: Das USB-Wandnetzteil von revolt liefert Ladestrom für bis zu 2 USB-Mobilgeräte gleichzeitig. So sind z.B. Smartphone, iPhone, Tablet-PC, iPad, MacBook oder Digitalkamera wieder ruckzuck voll. Per Quick Charge lädt man kompatible Geräte 5-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät. Oder per neuester Technologie Super Charge mit 22,5 Watt sogar noch schneller!

Das iPhone 12 lädt man extraschnell: dank USB-Port Typ C mit Power Delivery. Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9, 12, 15 und 20 Volt. Und das mit bis zu starken 30 Watt! Damit lädt man neben dem iPhone 12 natürlich auch MacBooks und andere kompatible Geräte im Handumdrehen.

Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Und andere Mobilgeräte erhalten mit bis zu 20 Volt Ladespannung genau den Strom, den sie brauchen!

Immer im Blick: Dank LED-Display sieht man stets die aktuelle Lade-Spannung und den Ladestrom. So weiß man direkt, wie der Ladevorgang läuft.

– Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten

– Kompatibel zu Quick Charge 4.0+: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 5-mal schneller als in gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 3.0 und 2.0

– Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz, z.B. Nokia 8.1, Motorola One Power, Samsung Galaxy A50 u.v.m.

– USB-Anschlüsse mit Power Delivery (PD): ideal auch zum Laden z.B. von iPhone 12, MacBook, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

– Auch kompatibel zu Super Charge: lädt mit 4,5 Volt und bis zu 5 A / 22,5 Watt oder 5 Volt und bis zu 4,5 A / 22,5 Watt

– USB-A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 4,5 Volt, 5 A / 22,5 Watt, 5 Volt, 4,5 A / 22,5 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt

– USB-C mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt, 3 A / 15 Watt, 9 Volt, 3 A / 27 Watt, 12 Volt, 2,5 A / 30 Watt, 15 Volt, 2 A / 30 Watt, 20 Volt, 1,5 A / 30 Watt

– Gesamt-Ladeleistung: an 5 Volt: 5 A / 25 Watt, per Quick Charge: 30 Watt

– LED-Display: zeigt abwechselnd Lade-Spannung und Lade-Strom für eingesteckte Geräte

– Stromversorgung: 100 – 240 Volt (Eurostecker)

– Farbe: schwarz

– Kompakte Maße: 28 x 47 x 90 mm, Gewicht: 80 g

– USB-Wandnetzteil inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389488

Preis: 17,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3083-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3083-1421.shtml

revolt Intelligentes 2-Port-USB-Netzteil, USB A & C, QC4.0+, PD 30 Watt, Display weiß

– Farbe: weiß

– EAN: 4022107389495

Preis: 17,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3084-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/h8BJmU1Z

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.