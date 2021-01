revolt High-End-Powerbank & Solar-Konverter HSG-650

Powerbank: Ladbar per Solar, Netzteil & im Auto

– Versorgt Elektro-Kleingeräte bis zu starken 300 Watt mit Strom

– 8 Anschluss-Möglichkeiten für 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräte

– Integrierte LED-Lampe mit SOS-Blinkfunktion

– USB C PD zum Laden von z.B. Notebook mit bis zu 60 Watt

– Ladbar per Sonnenenergie, im Auto und über Netzteil

– Schutz vor Überlast, Überspannung, Überhitzung, Überstrom und Kurzschluss

Geballte Extraportion Energie für unterwegs: Die mobile High-End-Powerbank von revolt im edlen Gehäuse mit Ledergriff versorgt einen bei Outdoor-Aktivitäten zuverlässig mit Strom – ob beim Camping oder Zelten. Aber auch bei Gartenfesten oder in Bereichen ohne Netzversorgung ist die ultrastarke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit sage und schreibe 8 Anschlüssen: Drei USB-Mobilgeräte kann man gleichzeitig mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät laden! Für drei 12-Volt-Geräte nutzt man einfach die 12-Volt-Buchsen. Für ein weiteres 12-Volt-Gerät den Zigaretten-Anzünder. Damit versorgt man z.B. am Baggersee Kühlbox, mobile Lautsprecher und das Smartphone. Selbst Elektro-Kleingeräte wie ein Notebook betreibt man an der 230-Volt-Steckdose!

Eine Powerbank, viele Lade-Möglichkeiten: Der 90 Ah starke Akku kann per Netzteil oder im Auto über den Zigaretten-Anzünder geladen werden. Auf Reisen oder beim Camping speist man den Solar-Generator ganz einfach mit Sonnenenergie. Dazu einfach ein Solar-Panel anschließen. Schon gewinnt man 100 % ökologische und erneuerbare Energie!

Mit Licht, wenn man es braucht: Dank zuschaltbarer LED-Taschenlampe ist man nachts optimal ausgerüstet. Auch als Leuchte bei Reparaturen leistet die 100 Lumen starke Lampe erhellende Dienste. Und in brenzligen Not-Situationen macht man mit der SOS-Blinkfunktion auf sich aufmerksam.

Sicher im Betrieb: Bei seinen mehr als 500 Ladezyklen schützt der tragbare Stromspeicher automatisch vor Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Überstrom und Kurzschluss.

– 2in1-High-End-Powerbank und Solar-Konverter für portablen Strom

– Edles Gehäuse mit praktischem Tragegriff in Lederoptik

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Ideal z.B. beim Camping und Zelten, bei Outdoor-Aktivitäten und im Garten

– Zuschaltbare LED-Lampe mit 100 Lumen und 4 Leuchtmodi: Hell, Dunkel, Strobo und SOS-Blinkfunktion

– Integriertes LCD-Display: zeigt Batteriezustand, Betriebs-Modus und warnt bei Überhitzung und zu niedriger Umgebungstemperatur

– 230-Volt-Steckdose mit 300 Watt Dauerbelastbarkeit und reine Sinuswelle, für Elektro-Kleingeräte wie Laptop, LED-Lampen und Rasierer

– 3x DC-Output: je 12 Volt DC/ 15 A, z.B. für Ladegeräte, Kühlbox, Camping-Wasserkocher und Reise-Haartrockner

– 1x Zigaretten-Anzünder: 12 Volt/ A

– 1x USB Typ C mit 60 Watt Power-Delivery: lädt Notebooks, Tablets u.v.m.

– 2x USB mit Quick Charge 3.0 (Schnell-Ladefunktion): lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Automatische Ladestrom-Anpassung

– Mehr als 500 Ladezyklen

– Schutz vor Überlast, Überspannung, Überhitzung, Überstrom und Kurzschluss

– Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 90 Ah, lädt per 12 und 230 Volt sowie per Solar-Panel (nicht enthalten)

– Maße: 21,5 x 16,5 x 11,5 mm, Gewicht: 3 kg

– Solar-Konverter HSG-650 inklusive 230-Volt-Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107377812

Preis: 299,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-3031-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3031-3034.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/UNhJmXhe

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

