revolt Faltbares mobiles Solar-Panel 110 Watt

Jederzeit und überall den eigenen Strom erzeugen

– Das Energie-Kraftwerk zum Mitnehmen

– Ideal für Garten, Camping, Boot, Berghütte u.v.m.

– Lädt z.B. Auto- oder Wohnmobil-Batterie

– Integrierter 12-Volt-Laderegler und USB-Port

– Bequemes Aufstellen dank ausklappbarer Stützfüße

Jetzt ist man vom Stromnetz unabhängig: Denn der mobile Solargenerator von revolt versorgt einen überall mit Sonnen-Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auf dem Boot – überall dort, wo sich keine Steckdose findet, ist ab sofort immer Strom da!

Sofort einsatzbereit – einfach anschließen: Dank eingebautem Laderegler verbindet man den Strom-Erzeuger direkt mit der Kfz-Batterie. Ist diese angeschlossen, versorgt man über den integrierten USB-Ladeport Smartphone, Tablet, Digitalkamera u.v.m. schnell mit frischer Energie.

Solide Technologie für starke Leistung: Die monokristallinen Solar-Module besitzen einen hohen Wirkungsgrad und eine große Lebensdauer. So hat man lange Freude am mobilen Stromerzeuger. Mehrere Panels lassen sich miteinander verbinden – und sorgt so bei Bedarf für noch mehr Strom!

– Mobile Stromversorgung abseits von Steckdosen: höchste Effizienz auf kleinstem Raum

– Ideal für Garten, Wohnmobil, Camping, Boot, Berghütte u.v.m.

– Integrierter Laderegler: 12 V / 10 A zum direkten Anschluss z.B. an die Autobatterie

– USB-Port zum Laden von Smartphone, Tablet, Digitalkamera & Co. (bei angeschlossener Batterie)

– Leistung: 110 Watt

– Nennspannung: 12 Volt

– Spannung max.: 17,9 Volt

– Leerlaufspannung: 21,5 Volt

– Kurzschluss-Strom: 6,56 A

– Nennstrom max.: 6,56 A

– Stabiler Aluminium-Rahmen

– Ausklappbare Stützfüße zum bequemen und flexiblen Aufstellen

– Klappbarer Tragegriff

– Zwei Klappverschlüsse zur Arretierung (gefaltet)

– Maße gefaltet: 53 x 67 x 8 cm, Maße geöffnet: 106 x 67 x 4 cm, Gewicht: 10,2 kg

– Solarpanel inklusive Batterie-Anschlusskabel, Transport-Sack und deutscher Anleitung

– EAN: 402210735608

Preis: 188,24 EUR

Bestell-Nr. NX-6134-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6134-3034.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/O0BJG760

