revolt Digitale Zeitschaltuhr mit rotierbarem Display

Ideal für bequemes Ablesen – auch in Ecken

Die elektrischen Verbraucher ganz genau steuern: Mit der digitalen Zeitschaltuhr von revolt kann man die Betriebszeit der Geräte bis auf die Minute genau einstellen. Das XXL-Display rotiert und ist auch in der tiefsten Ecke gut lesbar!

Strom sparen: Ideal für alle Geräte, die sich ansonsten gar nicht richtig ausschalten lassen und teuren Strom verschwenden. So kann man zum Beispiel die Kaffeemaschine morgens automatisch einstellen.

Die Woche flexibel gestalten: Mit bis zu 16 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag kann man ganz einfach festlegen, ob das Gerät täglich oder am Wochenende zu anderen Zeiten als unter der Woche angeht. Genauso leicht kann man potentiellen Einbrechern während des Urlaubs ein bewohntes Haus vorgaukeln.

Schnelle Programmierung: Dank integriertem Akku kann man die Zeitschaltuhr ganz leicht von der Hand bedienen, bevor man sie in die Steckdose steckt.

– Um 180° rotierbares XXL-LCD-Display mit 2,2″

– Bis zu 16 verschiedenen Ein-/Ausschaltzeiten am Tag

– Uhrzeit im 12/24 Std.-Modus einstellbar

– Farbe: weiß

– Integrierte Kindersicherung

– Maximale Schaltleistung: 3.500 Watt/15 A

– Spannung: 230V

– Minutengenaue Programmierung

– Stromsparen durch zuverlässiges Ausschalten

– Programmierbare Wochentage

– Integrierter Ni-MH Akku mit 20mAh speichert Programme bei Stromausfall

– Maße: 113 x 84 x 40 mm, Gewicht: 120 g

– Digitale Zeitschaltuhr inklusive Akku und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107378529

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

