revolt 4in1-Kfz-Starthilfe & Powerbank PB-260.kfz

Starthilfe für das Auto, Stromquelle für Notebook & Co. und Lampe in einem

– Zum Starten von Pkw und Laden von z.B. Notebook, Smartphone und Tablet-PC

– Kfz-Starthilfe mit bis zu 1.200 A für Benziner bis 8 l & Diesel bis 6 l Hubraum

– 230-Volt-Steckdosen mit bis zu 120 Watt Belastbarkeit

– USB-Ladeport mit Schnell-Ladefunktion Quick Charge 3.0

– Helle LED-Lampe und helles LED-Panel mit Notblink-Funktion

Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie: Mit dem kraftvollen Akku dieser Powerbank von revolt gibt man selbst leistungsstarken Benzin- und Diesel-Motoren ganz einfach Starthilfe. Anklemmen, Auto starten und schon kann die Fahrt losgehen!

Auch Elektro-Kleingeräte betreiben: Die integrierte 230-Volt-Steckdose ist mit bis zu 120 Watt belastbar. Mit dem 59,2 Wh starken Akku hat man bei voller Auslastung Strom für bis zu 30 Minuten. Perfekt zum mobilen Laden des Notebooks und mehr!

Lädt sogar die USB-Mobilgeräte: Per Quick Charge bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät. Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player, Tablet & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Andere Mobilgeräte mit Quick Charge erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!

Notfall-Licht, wenn es darauf ankommt: Die integrierte LED-Leuchte sowie das LED-Panel mit bis zu 600 Lumen spenden nachts Licht, z.B. bei einer Panne. Und dank Blink-Funktion in Weiß und Rot macht man in Notsituationen auf sich aufmerksam.

– 4in1-Kfz-Starthilfe & Powerbank mit 230-V-Steckdose und LED-Leuchte

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 16.000 mAh / 59,2 Wh: bis zu 80 Extra-Stunden für Ihr Smartphone

– Kfz-Starthilfe mit 600 A (Dauerstrom) und 1.200 A (Spitze), ideal für Benzin-Motoren bis 8 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 6 l Hubraum

– 230-Volt-Steckdose mit 100 Watt Dauerbelastbarkeit (120 Watt Spitzenlast): z.B. für Notebook, LED-Lampen und Rasierer

– USB-Schnellladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz: LG G7 Fit und One, LG V30, HTC U11, Nokia 9, Sony Xperia XZ2 u.v.m.

– Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-Ports mit automatischer Ladestromanpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– Standard-USB-Ladeport: 5 V bis 2,4 A / 12 Watt

– Integriertes LED-Panel mit tageslichtweißem und rotem Licht sowie roter Notblink-Funktion

– Helligkeit LED-Lampe: 120 Lumen, LED-Panel: 600 Lumen

– Mobilgeräte-Ladefunktion auch während dem Laden der Powerbank

– Akku-Laden per USB Typ C (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 265 x 153 x 122 mm, Gewicht (Powerbank): 1 kg

– Powerbank PB-260.kfz inklusive Überbrückungskabel mit Polklemmen, USB-C-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392341

Hinweis: Dieser Spannungswandler liefert eine modifizierte Sinus-Ausgangsspannung und ist damit für die meisten Elektrogeräte optimal geeignet. Diese Wellenform kann jedoch bei einzelnen Verbrauchern Funktionsstörungen verursachen, wie z.B. bei Laserdruckern oder Mikrowellenherden. Bitte prüfen, ob die Verwendung zugelassen ist.

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3049-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3049-1420.shtml

Presseinformation: https://www.magentacloud.de/lnk/izhpmNGl

