Reussengel – Mysteriöser Kriminalroman

Die Welt einer angehenden Journalistin wird in Jolanda Schmidts “Reussengel” durch Mord und kriminelle Machenschaften auf den Kopf gestellt.

Laila ist eine junge, angehende Journalistin. Sie wusste schon früh, dass dieser Beruf ihre Berufung ist. Sie schreibt und recherchiert mit voller Leidenschaft. In der Regionalzeitung Info-Express erhielt sie die Chance als Volontärin Erfahrungen zu sammeln und den Beruf der Journalistin zu erlernen. Doch bald sind ihr die Regionalnachrichten zu langweilig. Sie ahnte jedoch nicht, dass spannenderer Journalismus ziemlich gefährlich werden kann: Sie gerät zwischen die Fronten von Korruption, Bestechung und sogar Mord, bis sie selber in Gefahr gerät. Wer ist der Mörder? Was sind seine Ambitionen? Wer ist alles in diese Machenschaften verwickelt? Wie stark ist die Macht der Regionalzeitung? Kommissar Hunkeler tappt im Dunkeln, bis Laila mit Hilfe von einem Mitarbeiter der Gemeinde an sensible Daten kommt und alles ins Wanken gerät

Der Kriminalroman “Reussengel” ist das erste Buch von Jolanda Schmidt, die im Jahr 2000 ihre eigenständige Werbeagentur gegründet hat. Viele der Orte, die in dem Buch beschrieben werden, gibt es tatsächlich, auch wenn sich die Autorin mit einigen Orten ein wenig künstlerische Freiheit genommen hat. Die Sehenswürdigkeiten, Orte, Restaurants und Clubs in der Stadt Luzern und der Gemeinde Emmen und Umgebung können also von den Lesern selbst besucht werden.

“Reussengel” von Jolanda Schmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12862-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

