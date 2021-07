„RETTE DICH VEGAN“ – Gesundheits- und Ernährungs-Ratgeber

Dr. Karl-Heinz Kleifges erklärt in „RETTE DICH VEGAN“, wie die richtige Ernährung das Leben verlängern und das Risiko für Krankheiten verringern kann.

Der Autor deckt in seinem interessanten Werk rund um die menschliche Gesundheit aufschlussreiche Zusammenhänge zwischen Ernährung und Lebensstil einerseits und den Risiken für die Entstehung von Krankheiten andererseits auf. So können mit einer gesunden Lebensführung, die eine abwechslungsreiche und ausgewogene vegane Ernährung beinhaltet, die Risiken für die sogenannten Zivilisationskrankheiten verringert sowie weitere gesundheitliche Vorteile erzielt werden. Darüber hinaus räumt der Autor mit vielen Ernährungsfehlern und -irrtümern auf, gibt praktische Tipps und unterstützt beim Einstieg in ein länger gesundes und gesünderes längeres Leben.

Der Schlüssel hierfür liegt laut „RETTE DICH VEGAN“ von Dr. Karl-Heinz Kleifges in der Hand eines jeden Einzelnen und der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen, ist genau jetzt. Der Autor weiß, wovon er spricht. Er ist Diplom-Chemiker und Doktor der Ingenieurwissenschaften. Seit er an einer Nervenerkrankung leidet, nutzt er seine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, um über die Schulmedizin hinaus Wege zu suchen, die seinen Gesundheitszustand positiv beeinflussen oder den Krankheitsverlauf zumindest abmildern. Bei seinen intensiven Recherchen stieß er auf aufschlussreiche Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit bzw. Krankheit. Angesichts der mittlerweile zahllosen Ratgeber zum Thema Ernährung, die äußerst widersprüchlich in ihren Aussagen sind, gibt der Autor mit seinem Buch ein Stück verständliche Orientierungshilfe zur gesunden Ernährung.

„RETTE DICH VEGAN“ von Dr. Karl-Heinz Kleifges ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33458-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

