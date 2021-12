Restart der BH-Domains

Bh-Domains und Albahrain-Domains können weltweit registriert werden

Die bh-Domains sind die Domains von Bahrain. Ab November 2021 kann sich jeder weltweit um eine bh-Domain bewerben.

Sunrise Period

Die Sunrise-Phase ist ein Registrierungszeitraum von sechzig (60) Tagen, in dem Markeninhaber die Möglichkeit haben, eine .BH-Domain zu beantragen. Um sich für einen Sunrise-Antrag zu qualifizieren, müssen Registranten eine gültige Marke angeben, die mit dem Domainnamen übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass alle Sunrise-Anwendungen von der Registrierungsstelle verifiziert und am Ende der 60-tägigen Sunrise-Periode live geschaltet werden.

Sunrise- und Grandfathering-Phasen (gilt für die IDN-Variante) werden sich zeitlich überschneiden.

Startdatum: 3. November 2021 09:00 UTC

Enddatum: 2. Januar 2022 08:59 UTC

IDN Grandfathering für albahrain-Domains: laufende Vergabe nach Verifizierung (6 Monate)

Alle bestehenden Legacy-.bh- und Subdomain-Domainnamen, die derzeit zugewiesen sind, werden als vorqualifizierte Kunden die Möglichkeit erhalten, ihre passenden Namen in arabischer Sprache zu erhalten. Dieses Registrierungsmodell wird als „Grandfathering“ bezeichnet und hat in erster Linie das Ziel, Altkunden eine vorrangige Registrierungsphase zu bieten, in der sie exklusiven Zugriff auf ihre übereinstimmenden Namen in der arabischen IDN-Version haben.

Während der Grandfathering-Phase können Inhaber einer .bh-Domain einen Antrag auf ihre passende IDN stellen. Die angeforderte Domain verbleibt im Status „Ausstehend zum Erstellen“, bis sie auf Eignung und Genauigkeit der arabischen Übersetzung überprüft wurde. Das Bewerbungsfenster wird für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten geöffnet sein, der mit der Sunrise-Phase zusammenfallen oder, wie vom Bahrain Registry angekündigt, noch andauern kann.

Nach Abschluss der Grandfathering-Phase werden alle Namen, die nicht beansprucht wurden, zur allgemeinen Verfügbarkeit freigegeben, sofern sie nicht von der Registrierungsstelle nach eigenem Ermessen reserviert werden.

Startdatum: 3. November 2021 09:00 UTC

Enddatum: 3. Mai 2022 08:59 UTC

.BH lokaler Registrierungszeitraum: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst (4 Monate)

Die Phase der allgemeinen Verfügbarkeit der lokalen Bahrain-Priorität beginnt nach Sonnenaufgang/Großvater. Es hat eine Dauer von vier Monaten mit Zuteilung von qualifizierten Namen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, vorausgesetzt, der registrierende Antragsteller (ob ein Unternehmen, eine juristische Person, eine Einzelperson, eine Organisation) hat seinen Sitz oder seinen Wohnsitz in Bahrain.

Damit soll den Einwohnern des Königreichs Bahrain sowie lokalen Unternehmen und Organisationen Vorrang vor jeder internationalen Registrierung eingeräumt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Registrars, zu überprüfen und sicherzustellen, dass nur bahrainische Unternehmen, Organisationen und Einwohner während dieses Zeitraums Namen beantragen und registrieren. Für diese Phase kann ein Nachweis des Wohnsitzes oder der Teilnahmeberechtigung verlangt werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die angeforderten Informationen werden nicht an das Register übermittelt, es sei denn, dies wird ausdrücklich zur Durchführung von Stichproben oder zur Untersuchung von Beschwerden angefordert.

Das Bahrain Registry behält sich das Recht vor, nach der Registrierung alle Domainnamen abzulehnen, die falsche Angaben machen oder die keinen in Bahrain ansässigen Registranten oder ein Unternehmen mit einer Büroadresse in Bahrain haben.

Startdatum: 2. Januar 2022 09:00 UTC

Enddatum: 3. Mai 2022 08:59 UTC

Allgemeine Verfügbarkeit: Registrierung in Echtzeit

Die General Availability startet am 3. Mai. Teilnahmeberechtigung: bh-Domains und IDN .albahrain-Domains sind für die Öffentlichkeit weltweit zugänglich.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/bh-domains.html

https://www.domainregistry.de/bh-domain.html (English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: 3282700