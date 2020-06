Renovo setzt auf Parasoft bei Konformität mit AUTOSAR C++

56 Prozent aller Datenpannen in Deutschland auf kriminelle Cyberattacken zurückzuführen // Gesundheitswesen in den USA, Großbritannien und Australien am häufigsten Ziel von Angriffen ForgeRock®, führender Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement, gibt heute die Ergebnisse seines Consumer-Identity-Breach-Jahresbericht zu Datenverstößen in Deutschland, USA, Großbritannien und Australien bekannt. Personenbezogene Daten in fast allen Verstößen involviert Der Bericht zeigt unter anderem, dass Cyberkriminelle in den USA im letzten Jahr über 5 Milliarden...