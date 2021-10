Es wird ein Markenbotschafter für die sechs bedeutenden Früchte Guangdongs gesucht. Diese Früchte wurden 2021 international auf den Markt gebracht und sind auf begeisterte Resonanz gestoßen.

2021 sind die sechs bedeutenden Früchte Guangdongs (Litschi, Ananas, Longanfrucht, Banane, Mandarine und Pampelmuse) auf den ausländischen Markt gekommen. Die sechs köstlichen Früchte sind mit großer Stärke aufgetreten, ihre Namen sind allgemein bekannt geworden und ihre beeindruckenden Ergebnisse haben eine große Anzahl von Fans auf der ganzen Welt gefunden.

Ebenso unvergesslich ist die Lingnan-Litschi, auf die die Konkubine Yang ganz versessen war, und die süße Xuwen-Ananas, die über einen Hauch von Säure verfügt. Und vielleicht haben Sie die süße Longanfrucht mit ihrem speziellen Charme aus Gaozhou Chuliang probiert oder die weiche und süße Zwergbanane geschmeckt. Zudem könnte die Manderine, die Ihre Kehle erfrischt, einen tiefen Eindruck bei Ihnen hinterlassen haben, oder das reiche Aroma der Meizhou Shatian Pampelmuse.

Ein chinesisches Sprichwort besagt „Alleine Spaß zu haben ist nicht so schön, wie mit anderen zusammen Spaß zu haben“. Haben Sie sich, als Sie die sechs bedeutenden Früchte Guangdongs genossen haben, jemals gewünscht, diese süßen Delikatessen mit Freunden aus der ganzen Welt zu teilen?

„Kantonesische Produkte werden mit der ganzen Welt geteilt – Die Rekrutierung eines internationalen Markenbotschafters für die sechs bedeutenden Früchte Guangdongs“ findet gerade statt. Wir laden Freunde, die die chinesische Kultur und die sechs bedeutenden Früchte Guangdongs mögen, dazu ein, uns Fotos oder Videos mit Beschreibung an das offizielle Postfach (guangdong@xinhuanet.com) zu schicken, um an der Aktion teilzunehmen. Lassen Sie uns als Botschafter der internationalen Marke der sechs bedeutenden Früchte Guangdongs mit Ihren großartigen Fotos und Videos gemeinsam herausfinden, was kantonesische Früchte so interessant macht.

China lädt sie in dieser fruchtigen Jahreszeit dazu ein, die sechs bedeutenden Früchte der Provinz Guangdong zu genießen und die großartige Süße mit der ganzen Welt zu teilen.

