Reinigung von Lagerhallen: Tipps und Checkliste!

Lager sind stark frequentiert. Menschen gehen ein und aus, Waren werden transportiert, gelagert, umgelagert. Wir haben Tipps und eine Checkliste für Sie zusammengestellt!

Sauberkeit bedeutet Betriebssicherheit

Lagerhallen sind in Sachen Reinigung keine einfache Angelegenheit: Hier herrscht starker Verkehr, ständig werden Waren hinein- und wieder heraus geräumt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewegen sich zu Fuß oder mit Gabelstaplern, per LKW, Lastenrad oder auf sonstigen Gefährten durch die Hallen. Von draußen wird Schmutz hereingetragen. Auf dem Boden bleibt Abrieb von den Maschinen haften. Staub gelangt hinein. Bei Nässe verwandelt sich das alles auf dem Boden zu einem gefährlichen Schmierbelag, der Unfälle verursachen kann. Dazu kommt der Staub, der mit den Waren in die Halle getragen wird und sich auf allen Oberflächen abschlägt, aber auch ständig wieder aufgewirbelt wird.

Das alles sind Sicherheitsrisiken in der Lagerhalle. Ohne Industriereinigung geht es in diesem Bereich einfach nicht, wenn Sie Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Gesundheitsschutz und Sicherheit bieten wollen. Dazu kommt die sichere Aufbewahrung der Waren, die unter Staub, Feuchtigkeit und anderen Verschmutzungen ebenfalls leiden und an Wert verlieren.

Regel aus irgendeiner Form von Estrich. Aber Estrich ist nicht gleich Estrich: Er kann Calciumsulfat enthalten, Magnesia oder ein Gussasphalt Estrich sein. Die Lagerhallen Industriereinigung muss genau auf die Art des Estrichs abgestimmt sein. Allein aufgrund der Dimensionen werden Lagerhallen nicht manuell, sondern mit Maschinen gereinigt. Auch die müssen auf die Art der Verschmutzung und auf die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Bodens abgestimmt sein. Kehrmaschinen können genauso zum Einsatz kommen wie Maschinen, die über einen Walzen-Schrubberkopf verfügen und gegebenenfalls nass reinigen. Servicedienstleister, die sich auf die Industriereinigung spezialisiert haben, verfügen über diese in der Anschaffung nicht ganz günstigen Maschinen. Der professionelle Reinigungsservice kennt sich zudem mit den unterschiedlichen Anforderungen der Bodenbeläge aus.

Hier gehts zum Artikel ___> https://consupa.de/magazin/reinigung-von-lagerhallen/

